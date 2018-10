Se someterá a revisión la Ley de Participación Ciudadana para mejorar los comités vecinales

Con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los comités vecinales y el ejercicio del presupuesto participativo, el Congreso de la Ciudad de México someterá a revisión la Ley de Participación Ciudadana.

Ayer al presenciar la instalación de la Comisión de Participación Ciudadana, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ernestina Godoy, sugirió hacer cambios a la metodología del presupuesto participativo.

Qué tanto se se puedan mejorar los mecanismos de participación ciudadana, dijo, dependerá de la creatividad e innovación de los integrantes de la Comisión, que preside el diputado de Morena, José Martín Padilla.

“Esa será la mejor manera, si nos sirven los comités ciudadanos o no, nos sigue funcionando la metodología de presupuesto participativo o no, yo digo que no, pero hay nos van a ir diciendo”, dijo a los integrantes de la Comisión en el Salón Heberto Castillo. Por su parte el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, José Martín Padilla, destacó que se trabajará para “restablecer una nueva relación entre sociedad y gobierno, basada en la inclusión y participación efectiva de la ciudadanía”.

Y remarcó el morenista: “hago un llamado a todos los habitantes y organizaciones de esta Ciudad a que hagan suya esta Comisión, que tomemos juntos los espacios de poder. Nosotros como diputados queremos tomar también las calles con ustedes, estar pie a tierra”.

La vicepresidenta de la Comisión, Donají Olvera, coincidió con Ernestina Godoy al afirmar que el Congreso tiene como pendiente el consolidar el presupuesto participativo pues, dijo, muchos ciudadanos “no saben que el 3% del presupuesto de las alcaldías se destina a proyectos ciudadanos”.

“No conocen el presupuesto participativo, no conocen cuál es el porcentaje de recurso que se destina anualmente a las diferentes alcaldías, tampoco cuál es la fórmula para poder dar el presupuesto participativo y distribuirlo, tampoco cuál es la dinámica para decidir en qué se va a gastar ese presupuesto”, apuntó.

AVANCE LENTO

A 18 días de haber arrancado, la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México ha instalado sólo cinco de las 40 comisiones ordinarias que se acordaron en la Jucopo el pasado 28 de septiembre tras una negociación de más de ocho horas.

Las comisiones instaladas son parte de las 22 que se asignaron a la bancada de Morena, mientras que en las 18 ordinarias restantes y la especial no se ha procedido con su instalación, pese a que se trata de instancias de relevancia como la de Administración Pública o la de Hacienda.

Ayer se instalaron las comisiones de Participación Ciudadana y de Normatividad y Estudios Legislativos, las cuales ambas quedaron en manos de Morena; la primera es presidida por el diputado José Martín Padilla y la segunda por Alberto Martínez Urincho.

El jueves se hizo lo propio con la comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, un día antes se instalaron las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Transparencia.