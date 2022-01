Secretaría de Salud Federal informará el color del semáforo de la CDMX

Las actividades económicas locales no se suspenderán independientemente del cambio al Semáforo Epidemiológico de Covid-19 que decida por la tarde la Secretaría de Salud federal, precisó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Antes de esto, Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, adelantó que esa entidad pasaba al color amarillo a partir del lunes próximo e invitó a continuar con las medidas preventivas. En conferencia de prensa, la funcionaria dio a conocer que las autoridades federales cambiaron ya la medición de los efectos de la pandemia, con la que, aceptó, aúno se está muy familiarizado; recordó que anteriormente había 10 indicadores que tenían que ver con el número de contagios, su crecimiento.

Con la variante ómicron se ve que crecen los contagios, pero los casos no son graves, pero ahora la metodología se modificó para ubicarse más en el tema de personas hospitalizadas y la capacidad hospitalaria, pero, insistió, en no querer dar color el semáforo hasta que la Secretaría de Salud federal no lo dé a conocer públicamente.

Por su parte, Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México, también dio a conocer que cambiará la medición de personas hospitalizadas en la Ciudad de México, ya que se ha descubierto que algunas personas son ingresadas a los nosocomios por sufrir un accidente o cirugía, por ejemplo, y luego se les hace un análisis de Covid-19 y salen positivos.

En adelante, las cifras se darán a conocer de ingresos por esa enfermedad y de hospitalizaciones con ese padecimiento, lo cual es muy diferente.

En tanto, Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de

Innovación Pública (ADIP), dijo que los casos graves por la pandemia son menores que en las olas anteriores; e informó que entre el 20 y 40 por ciento de las personas hospitalizadas por Covid-19 incidental.

Detalló que el 42 por ciento de los atendidos en hospitales de la

Secretaría de Salud local son atendidos con Covid-19 “no por Covid”, en el caso del Seguro Social el porcentaje es de 25 y en el caso de los hospitales del sector federal el 23 por ciento es por Covid incidental.

En la Ciudad de México, hay actualmente mil 977 hospitalizados, 381 con intubación; mientras que los positivos detectados en kioscos y centros de salud suman siete mil 800 casos diarios en promedio durante esta semana, lo cual muestra cierta estabilidad.