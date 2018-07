Sergio Mayer advierte que será crítico con AMLO

El hecho de que Morena haya apoyado su candidatura no será impedimento para que Sergio Mayer sea crítico frente a las propuestas que Andrés Manuel López Obrador presente al Congreso de la Unión cuando asuma la Presidencia de la República. El actor aseguró que él es un ciudadano independiente y que por ello evaluará a fondo todas las propuestas del tabasqueño.



“Sí vengo de Morena, pero por supuesto que seré crítico y congruente con mi ética y mis principios, porque voy a representar a un distrito en el Congreso, entonces tengo que cuidar el interés de las personas que me dieron la oportunidad de representarlas”, aseguró el actor que fue elegido por la vía del voto popular para el distrito 6 en la capital del país.

El candidato electo pidió a toda la gente que no sólo sean críticos con él, sino “con todos los gobernantes, a todos los representantes de la ciudadanía y los que vamos a ocupar un puesto público. Que sean críticos, que nos exijan cuentas, resultados, no sólo a mí por ser actor, sino con todos sus diputados locales, federales y senadores. Que no dejen de exigirnos resultados, es la única forma de que las cosas se lleven a cabo”, dijo.

Sergio Mayer aseguró que por ahora su agenda está enfocada totalmente a su trabajo como diputado, por lo que su trabajo como actor continuará inmóvil. “Mi carrera artística tiene mucho que le di una pausa, desde antes de la campaña porque estoy 100% comprometido con este trabajo. Tienes que hacer las cosas bien, no puedo fallarles (a la ciudadanía), ni a mí mismo, ni a mi familia, así es que tengo que comprometerme”.

Aunque no descarta que en el camino pueda aceptar algún proyecto que no interfiera con su trabajo en el poder legislativo: “Todo depende de los tiempos, si surge algo del medio artístico que tenga la oportunidad de trabajarlo así lo haré. Pero mi prioridad y mi compromiso hoy en día es con mi distrito, con el Congreso: es con México, con Andrés Manuel… quiero hacer bien las cosas”, aseguró el actor que reconoce fue beneficiado por la figura del futuro presidente.

“Debo reconocer y agradecer la oleada de Andrés Manuel López Obrador, que nos ayudó a muchos (a ganar la elección). Sin embargo, me siento muy contento por el trabajo que hicimos ”, dijo.

“Estoy convencido que debemos dar oportunidad a los jóvenes, en la cultura, educación, ciencia y tecnología”, expuso.

RESULTADOS

De acuerdo con el INE, Sergio Mayer obtuvo 45.12% de la votación para una diputación federal por el distrito VI de la delegación Magdalena Contreras, en la Ciudad de México.