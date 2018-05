Sin rastro, recursos de parquímetros de las colonias Cuauhtémoc y Juárez

Los parquímetros de las colonias Cuauhtémoc y Juárez no pertenecen al programa Ecoparq, de hecho se instalaron desde 1994, pero en algo se parecen: la falta de transparencia en el uso de los recursos que se recaudan.



Al igual que en Ecoparq, un porcentaje de lo recaudado -en este caso 16%- debe regresar a las colonias a través de obras para mejorar el espacio público, servicios o infraestructura, sin embargo, nadie conoce cuánto y cómo se invierte. Por lo cual, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, anunció que el próximo lunes difundirá los criterios generales para transparentar ingresos de parquímetros y fotomultas entre otros servicios que presta.

Apuntó que Eduardo Rovelo Pico, titular de la Contraloría capitalina, trabaja en generar los criterios para transparentar dichos recursos, los cuales se ajustaron a fin de mejorar la información respectiva que se proporcionará a la sociedad.

Óscar Pola, del Comité Ciudadano de Cuauhtémoc, aseveró ayer en conferencia de prensa que de repente aparecen algunas obras de mejoramiento con letreros que señalan que se usaron recursos de los parquímetros, pero nadie sabe cuánto costó ni quién la ejecutó.

En la colonia Cuauhtémoc es la Asociación de Residentes, que preside Ramón Ibarra Ibáñez, quien administra el fideicomiso de parquímetros F/25635-4; en su portal de internet sólo muestran reportes mensuales con datos generales de gastos, pero no son estados de cuenta oficiales.

En el caso de la colonia Juárez, es el Comité Ciudadano el que administra los recursos provenientes de los parquímetros, pero no hay reportes sobre su uso y destino; “de repente arreglan luminarias, pero no hay verdadera rendición de cuentas”, criticó César Jiménez, vecino de la colonia.

“Los vecinos no sabemos cómo está integrado el Comité Técnico, no sabemos cómo se decide sobre los recursos, no se sabe nada, se pide información y no la dan, por ello se desconocen los montos y las disposiciones de los mismos”, acusó Eleuterio Huerta, habitante de la Cuauhtémoc.

Así como en Ecoparq es la Secretaría de Movilidad la responsable del programa, que es operado por terceros, en Cuauhtémoc y Juárez es la empresa del Gobierno, Servicios Metropolitanos, quien delegó a Operadora de Estacionamientos Viales (Opevsa) la operación de los parquímetros.

PAN CdMx pide transparencia

Mauricio Tabe, líder del PAN CdMx, opinó que este servicio puede servir para mejorar las zonas en las que operan. Sin embargo, se sumó a la demanda social de que la Secretaría de Finanzas local rinda cuentas claras sobre los ingresos que se recaudan por su operación.