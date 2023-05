Tragedia en la L12 del Metro: sin justicia a dos años del accidente

A dos años del trágico desplome de un tramo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, las acciones e investigaciones por parte del gobierno capitalino dejan mucho que desear, al igual que la intervención de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) que no ha emprendido una labor satisfactoria, al no haber detenidos que directamente tengan que ver con los hechos, coincidieron representantes populares del Congreso de la Ciudad de México.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el recinto de Donceles y Allende, Federico Döring Casar, consideró que hay un ocultamiento de las verdaderas causas de lo acontecido el 3 de mayo de 2021, al tiempo que aseguró que la denominada Línea Dorada, desde sus orígenes, se convirtió en la evidencia de la incapacidad de los gobiernos de la metrópoli y en el símbolo de la corrupción que hace exactamente dos años, cobró la vida de 26 personas al colapsar una trabe entre las estaciones Olivos y Tezonco.

El colapso del tramo elevado de la Línea 12, el 3 de mayo de 2021, dejó un saldo de 26 muertos y un centenar de heridos. Foto David Deolarte | La Prensa

Se trata, dijo, de una de las tragedias más grandes de ese medio de transporte sin que aún haya una verdadera impartición de justicia, a la vez que demandó de nueva cuenta la creación de una Comisión Investigadora del colapso y que, además, abarque el proceso de rehabilitación que ha arrojado más irregularidades con cada kilómetro de obra que se analiza.

La postura del integrante de la bancada de Acción Nacional en el Poder Legislativo local, Aníbal Cañez Morales, es que Morena “le teme a la rendición de cuentas y son ellos, en el oficialismo quienes se han opuesto a llegar a la verdad en el trágico accidente que costó la vida de 26 personas”, además de que estimó fundamental que el Congreso lo cual cuente con la Comisión Investigadora porque la justicia no ha llegado a las víctimas de la tragedia ni a sus familias.

Tras dejar en claro que la responsable de revisar el estado de conservación de la infraestructura y de dar mantenimiento a la Línea 12 al momento del desplome el 3 de mayo de 2021, era Florecía Serranía, como directora general del medio de transporte, recordó que la disculpa pública que recientemente dio la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, fue por mandato judicial y no por iniciativa propia, en tanto que la FGJ simplemente no consideró imputable a la entonces responsable del Metro, “posiblemente porque afectaría directamente a la administración local”.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Döring Casar refirió que luego de la trágica noche del 3 de mayo, cuando colapsó una trabe del STC Metro, ha surgido la impunidad, opacidad y arreglos en lo oscuro; “el dinero debajo de la mesa, la protección a los amigos y el desconocimiento a los dictámenes ha sido el único común denominador en lo que se convierte hoy en el peor y más grave caso de negligencia de un gobierno a costa de vidas humanas”.

Sostuvo que más allá de los vicios de origen de una obra de suyo arriesgada que en 2012 se inauguró de manera acelerada y que en 2014 se suspendió el servicio en su tramo elevado por desperfectos, en el 2021 fue más grave descubrir que nunca tuvo un mantenimiento ni correcciones adecuadas.

“El colapso de un tramo que no hizo otra cosa más que resaltar que quien tenía que mantenerla funcionando, que debía destinar los recursos necesarios y no llevárselos a otras cosas, simplemente y sencillamente apostó por el austericidio”, declaró.

Por su parte, en entrevista con LA PRENSA, el coordinador de la asociación parlamentaria Ciudadana en el Poder Legislativo local, Royfid Torres González, sentenció que son dos años de falta de transparencia en torno al caso de la Línea Dorada, con mucha opacidad, sin importarle a la autoridad capitalina que se trate de una de las tragedias más grandes que se han tenido en la urbe.

“No hay respuesta a la magnitud de lo sucedido a víctimas y familiares de los fallecidos que demandan reparación del daño, pero además que haya claridad en los procesos de investigación y en la obra de reconstrucción que se lleva a cabo de la cual se tiene poca información”, delineó.

Al sumarse a la demanda panista de contar en el Congreso con una Comisión Investigadora la cual tiene que abordar todo lo relativo a la Línea 12, incluido su proceso de construcción y los trabajos que actualmente se llevan a cabo para que opere al cien por ciento, expuso que lo más lamentable es que se tiene un STC Metro sin la inversión necesaria y que la FGJ no de respuesta a lo que aconteció hace dos años.

“Resulta que no nos dicen bien cómo van las investigaciones, queremos una explicación de por qué la ex directora de ese medio de transporte, Florencia Serranía, no ha sido llamada a cuentas y conocer el avance de las indagatorias, incluidos los peritajes, independientemente de los que hicieron públicos con una versión oficial, sin difundir los que contienen una versión contraria”, remarcó.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, Luis Alberto Chávez García, al ser entrevistado coincidió con Royfid Torres en que la Comisión Investigadora permitirá dar respuesta puntual a las víctimas y ahondar en todas las indagatorias, al tiempo que lamentó la actuación omisa de las autoridades, sin atención hacia los familiares de las víctimas.

Aseguró que los familiares de quienes perecieron en el accidente no fueron asesorados adecuadamente ni tratados psicológicamente y, mediante artimañas, les dieron una indemnización que representa una burla.

“Más del 92 por ciento de los indemnizados fueron engañados; no hay un solo responsable en la cárcel y la autoridad hace un uso faccioso de las instituciones y leyes, no hay un trato digno a las víctimas que resultaron heridas durante la tragedia y a quienes perdieron a un ser querido”, precisó.

