Usan apps para enviar los paquetes extraños

En la Ciudad de México hay usuarios de Uber y DiDi que usan las plataformas para enviar paquetes fuera de lo común, con tratamiento especial o que no deberían enviarse por este tipo de aplicaciones como botes de talco con la leyenda Talco Para Pies Cristal, cajas de regalo que abandonan en jardineras hasta análisis médicos.

Trabajadores de apps mencionaron a El Sol de México que, en ocasiones, optan por no entregar los paquetes que les parecen sospechosos, pues temen sean artículos ilegales o hasta droga.

Martín, quien decidió ser identificado de esa forma por seguridad, trabaja como repartidor desde 2016 cuando las entregas por Uber eran sólo de comida y con pedidos en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

Recordó que hace un año, la app le notificó sobre la modalidad de paquetería, la cual aceptó.

El repartidor contó que las entregas más comunes son documentos o llaves, pero recientemente le solicitan envíos poco convencionales que le generan incertidumbre, como le sucedió en Naucalpan, Estado de México.

“En la aplicación decía tal casa y la calle, pero cuando llegué no estaba el chico. Le escribí y hasta que me marcó me dijo: ¡‘no, no es ahí!, estoy en tal esquina’. Me fui para allá, me acerqué y me dio una bolsa gris, pero yo lo vi medio nervioso, como raro, no me agradó, pero no me gusta cancelar los pedidos.

“Se sentía como un polvo, y me dijo que tenía que dejarlo a la altura de Cuatro Caminos, sobre Periférico, (...) que lo dejara en la jardinera de en medio”, comentó. Él entró y luego se fue del sitio.

También le han solicitado entregar, de un hotel a otro, recipientes y cajas sin etiquetas que al interior parecen contener pastillas, así como trasladar análisis clínicos, de orina y sangre.

El fundador de Ni un Repartidor Menos, Saúl Gómez, dijo en entrevista que, comúnmente, los remitentes insisten a los repartidores que tengan mucho cuidado con el paquete y que lo entreguen a cualquier costo.

Detalló que hay tres formas de entrega recurrentes: en cajas de regalo o bolsas pequeñas; en una prenda de ropa o cajas de supuestos zapatos (la persona que recibe la prenda saca lo que hay dentro y regala al conductor la ropa); en envases de talco que dicen “cristal”.

De acuerdo con la organización, donde hay más casos de este tipo es en Santo Domingo, Coyoacán; zonas de Iztapalapa e Iztacalco; Santa Cruz Atoyac, en la zona de los City Towers; Escandón, Roma, Condesa, Buenavista, Guerrero, Tlatelolco y cerca de Indios Verdes.

“Hay otros tipos de entregas que son un poco más complicadas: maletines llenos de dinero, oro, análisis clínicos.

La plataforma no pone restricción para los envíos o no dice qué es la restricción y de ahí los delincuentes pueden sacar alguna ventaja”, dijo.

De acuerdo a la información publicada en la página de Uber, Uber Flash está disponible para enviar artículos no mayores a 20 kilogramos que quepan cómodamente en la cajuela o asiento trasero de un vehículo compacto.

Los objetos que están prohibidos en envíos, de manera enunciativa pero no limitativa, son alcohol, tabaco, armas, bienes ilegales/robados, estupefacientes, barbitúricos, materiales peligrosos, animales, especies reguladas, dinero; gift cards; objetos de alto valor; joyería, medicamentos de receta, entre otros.

La empresa DiDi señaló que la privacidad de sus usuarios es una prioridad, razón por la que no profundizan en el contenido de los paquetes entregados.

La firma aclaró que DiDi Entrega, en sus Términos y Condiciones, hay una lista de artículos que no se pueden enviar por esta vía como objetos que puedan causar daño a los repartidores, muestras de laboratorio, prohibidos por la ley, entre otros.