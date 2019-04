Activan protocolos de seguridad por incendio de tres días en Temascaltepec

Autoridades activaron protocolos de seguridad en Rincón de Tarasquillo, San Pedro Tenayac dentro del municipio de Temascaltepec por un fuerte incendio que inició el pasado 26 de abril y que hasta este momento, no se ha podido apagar.

Este incendio tomó tal fuerza que se extendió a los límites territoriales de Zacazonapan por el monte de “Los Tres Reyes”.

Más de 109 elementos de las dependencias estatales como Probosque y la Comisión Nacional Forestal se han sumado para su combate en tierra.

Las técnicas que se han empleado para su control son las llamadas líneas cortafuego, las cuales tratan de aislar las llamas del resto de la vegetación generando una brecha de tierra.

El humo del siniestro se ha extendido a los municipios aledaños como Valle de Bravo, Amanalco de Becerra, Donato Guerra, Tejupilco y Zacazonapan, siendo este último municipio el que mayor actividad ha aportado a la sofocación del mismo por su cercanía con la zona afectada.

Este incidente ya ha ocasionado fuertes problemas de salud a los habitantes ya que respiran el humo.

“A todos nos duele la cabeza, nos vamos a ir todo el día a Acatitlán o a Valle, aquí esta imposible” comentó vía whatsapp uno de los pobladores de Cerro Gordo, paraje ubicado a unos 40 minutos de la zona del incendio forestal, en Valle de Bravo.

Aún se desconocen las cifras oficiales de los daños que esta ocasionando a la vegetación y fauna de la zona, pues a pesar de la presencia de Probosque en el lugar, aún no es controlado en su totalidad, por lo tanto, hasta que no terminen los trabajos de control no se podrán calcular las hectáreas afectadas según comentó un coordinador de brigada de Probosque vía telefónica.

Esto se suma al incendio que se presentó el día 27 de abril en la carretera Valle de Bravo – Toluca por la desviación al municipio de Donato Guerra el cual fue controlado por elementos de Protección Civil y pobladores de Donato Guerra, Villa de Allende y Valle de Bravo.