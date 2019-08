Conductores de Tecámac y Zumpango, desamparados ante extorsiones

VALLE DE MÉXICO. A pesar de continuar los ataques de extorsionadores a transportistas de San Juan Zitlaltepec, que motivaron ya la preocupación y actuación de las autoridades de la Ciudad de México, la secretaria de Seguridad mexiquense no dio ningún avance en las acciones de prevención, sólo anunció en Twitter su reunión con el secretario de Seguridad, Jesús Orta.

Al respecto, dirigentes de la línea Aaz, que va de Zumpango a La Raza, lamentaron que al ser los más afectados por el tema de las extorsiones, homicidio de sus choferes y quema de sus unidades ni siquiera fueron informados de esta reunión que realizaron en las instalaciones del C5 de la entidad mexiquense los titulares de seguridad de la CdMx y Edomex, Jesús Orta, y Maribel Cervantes, respectivamente.

"Me reuní con @SSCJesusOrta, titular de la @SSP_CDMX, en las instalaciones del @C5Edomex, para analizar la información sobre los corredores relacionados con el robo al transporte público y de carga, además de fortalecer las acciones coordinadas para prevenir y combatir este delito", fue el mensaje de red social como único comunicado de las acciones que se toman para combatir la delincuencia que afecta a los transportistas que dio la responsable de la seguridad en el Estado de México.

Uno de los conductores de los transportes de Aaz, ruta a la que también le llaman Brujas, indicó a El Sol de México en forma anónima que se sienten desamparados y ven con tristeza y temor que las autoridades mexiquenses no quieran o no puedan, dijo, combatir a quienes los siguen agrediendo y tratando de extorsionar, “la verdad no vemos que hagan algo, como que no les interesa o no pueden y pues ¿así qué hacemos, cargamos pistola para defendernos?”.

“Mire no vendemos drogas ni nada como para que nos estén matando a los compas así, somos trabajadores nada más y andamos aquí porque tenemos que mantener a nuestras familias y ahora esto ya es una chamba de mucho riesgo, de vida o muerte, sale uno a trabajar con la camioneta y ni usted ni su familia saben si se va a regresar vivo”, manifestó.

Al ser cuestionado sobre la reunión anunciada entre los secretarios de Seguridad de ambas entidades, así como del interés mostrado por las autoridades capitalinas en combatir la extorsión a transportistas, señaló: “No sabía, pero mire, creo que están más preocupados los de la Ciudad de México que los de aquí o no?".

Ante la tardanza de las autoridades en detener a los responsables de las extorsiones homicidios y quema de unidades, conductores de otras rutas en la zona del Valle Cuautitlán colocan en los cristales de sus unidades la petición de renuncia del fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez.

Por separado, la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez, lamentó la nula comunicación de funcionarios del Estado de México para combatir la problemática derivada del transporte público y de la inseguridad.

Explicó que respecto del altercado entre organizaciones de transportistas y el ataque a la terminal del Mexibús que se dieron el martes pasado en el municipio de Tecámac, así como en la alcaldía de Gustavo A. Madero en la Ciudad de México:

“Como gobierno exigimos la inmediata intervención del secretario de Movilidad del gobierno del Estado de México, Raymundo Martínez Carbajal, quien por cierto, desde el inicio de mi mandato no ha tenido la atención ni de tomarme una llamada”.

Abundó la alcaldesa que ha llamado en varias ocasiones al secretario Raymundo Carbajal ,para que aclare a esta autoridad cuántas y cuáles son las rutas y sitios que cuentan con autorización para prestar el servicio de transporte público, dónde se encuentran ubicadas sus bases, paradas autorizadas y cuáles son sus derroteros, y también para aclarar a la ciudadanía si la dependencia a su cargo es capaz de garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público y si existe algún mecanismo de coordinación con la Secretaria de Seguridad y la Fiscalía para prevenir e investigar los ataques a la línea de autotransportes ya mencionada, todo ello sin respuesta.

Indicó que todo ello fue ya expuesto en la mesa de pacificación del gobierno federal que sesiona diariamente y además pedirá a su cabildo un exhorto enérgico al gobernador del Estado del México, Alfredo del Mazo, por la falta de respuesta de sus autoridades.

Ayer por la mañana la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum anunció que las autoridades de ambas entidades del país se reunirían para coordinarse en operativos conjuntos para actuar en contra de estos grupos de extorsionadores.

La Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que se coordinan con las autoridades del Estado de México para investigar a varias bandas de extorsionadores que son los que están afectando a los choferes de transporte con la quema de sus unidades.