Destituyen al director de la Policía Municipal de Ecatepec

El director de Seguridad Pública de Ecatepec, Estado de México, Merced Guillermo Fragoso Estévez, fue removido de su cargo la noche del domingo, debido a que no aprobó los exámenes de control y confianza.

A través de un comunicado, el ayuntamiento local informó que luego de recibir la notificación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México (SSEM), se determinó separar al funcionario de su cargo.

Valle de México Bandas delictivas, intocables en Ecatepec

El edil, Fernando Vilchis Contreras, destacó que durante los cinco meses al frente de la corporación, Fragoso Estévez, logró reducir significativamente delitos graves como el robo de autos y los homicidios dolosos en el municipio. "No es un asunto de caprichos, pero si la ley me notifica que no aprobó los exámenes, debo actuar en consecuencia", señaló.

Indicó que en el municipio existen 2 mil 350 elementos en activo y que el examen de control y confianza es aplicado a todos los policías periódicamente, están siendo convocados de manera paulatina. Añadió que, en diciembre pasado, de 400 cadetes que terminaron su formación, solo 180 fueron aceptados y que solicitará luna nueva revisión para 200.

El colectivo “Ecatepec Nos Une”, conformado por el presidente del Partido Ecologista del Estado de México (PVEM) Tassio Ramírez y por el Consejero Nacional del PRD, Juan Carlos Valenzuela, mencionaron que solicitarán a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que la designación del próximo comisario de Ecatepec sea una propuesta por parte del gobierno federal, así como en la estrategia de seguridad pública del municipio.

Por su parte Fragoso Estévez, aseguró no había sido notificado, pues se había enterado a través de los medios de comunicación la mañana del lunes. “Yo vine a Ecatepec a trabajar para combatir la inseguridad, a trabajar por los ecatepenses”, dijo.