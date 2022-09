Adultos mayores bloquean avenida en Ecatepec por desabasto de agua potable

La mañana de este lunes, un grupo de adultos mayores bloqueó ambos sentidos de la Avenida Revolución (30-30) para exigir el abasto de agua potable a través de las redes hidráulicas.

Reportes oficiales indican que los hechos se registraron alrededor de las 8:00 horas cuando alrededor de un centenar de personas provenientes de las colonias Hogares Marla y de la unidad habitacional Galaxia invadieron la carpeta asfáltica a la altura del Hospital Issemym para denunciar que desde hace casi un mes no tienen agua.

Los afectados indicaron que han tenido que comparar el agua a particulares, los cuales les cobran desde 300 hasta más de mil pesos por abastecerlos del líquido. Por esta razón, dijeron que determinaron realizar el cierre de la avenida 30-30 como una forma de presión al gobierno municipal.

“Ya tenemos 20 días sin agua y tal parece que no va haber porque nada más nos han estado engañando, no nos hacen una aclaración acerca de que Sapase adeuda millones de pesos a la CFE. Nosotros no tenemos la culpa de que se roben el dinero y estamos pagando las consecuencias".

"Lo único que nos dicen en Sapase, es que ya se va solucionar, alguien está haciendo negocio con las pipas que ahí están formadas para ver quien quiere agua y que nos venden un tambo en 200 y 300 pesos”, externó uno de los vecinos.

Los manifestantes amagaron con recostarse sobre la carpeta asfáltica y no permitir el paso de los vehículos en señal de protesta hasta que personal de Sapase y del gobierno municipal dieran solución a su problema hoy mismo.

Como resultado de esto, Eli Hernández, encargado de despacho del Sistema de Agua de Ecatepec se presentó al lugar del bloqueo, donde reconoció que el desabasto del líquido se debe a un corte en el suministro de energía eléctrica desde hace tres semanas, debido a un adeudo con la CFE.

"Hay un plan, y se les comunicó desde el viernes a los vecinos que vamos a trasladar una planta que funciona con diesel desde el parque Bicentenario aquí al pozo de la cabecera para producir electricidad , para que comience a trabajar de nuevo el pozo y con el tandeo de otras zonas poder regularizar el abasto del agua", indicó el funcionario, quien agregó que mantendrán las pláticas con la CFE.

Ante dicho bloqueo decenas de automovilistas y usuarios de la Línea 2 del Mexibús con dirección a la Vía Morelos y Coacalco que se dirigían hacia sus centros educativos y de trabajo, tuvieron que caminar para buscar otras alternativas de transporte hacia sus destinos.

Asimismo, la Línea 2 del Mexibús informó a los usuarios que debido al bloqueo, el servicio ordinario seria suspendido, por lo que sólo operaba el servicio exprés en todas las estaciones desde Ecatepec hasta la Quebrada en Cuautitlán.

