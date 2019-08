Ecatepec brinda ayuda y protección a joven agredida por conductor de Uber

ECATEPEC. El Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (IMMIG), brindó resguardo y asesoría legal a Brenda, la joven que presuntamente saltó de un vehículo de la plataforma Uber luego de ser agredida por el conductor de la unidad el pasado 17 de agosto.

Grisel Barrientos González, titular de la dependencia, afirmó que luego de los supuestos hechos ocurridos el pasado fin de semana, inmediatamente se estableció contacto con la joven para brindarle atención y asesoría jurídica.

“Una vez que encontramos a Brenda fue asesorada, resguardada y llevada al centro de Justicia para la Mujer (CEJUM) en Ecatepec, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde inmediatamente se levantó la denuncia por los hechos”, aseguró la funcionaria.

Declaró que junto con Sandra Pacheco García, titular del Cejum, dará puntual seguimiento a las indagatorias que deriven de este caso de presunta agresión, como lo hacen en cualquier otro caso de violencia hacia las mujeres.

El pasado sábado 17 de agosto Brenda de la Mora, originaria de León, Guanajuato, publicó a través de Twitter que solicitó los servicios de Uber, de la Central del Norte hacia Masaryk , en Polanco, sin embargo, el conductor se dirigió a Ecatepec, posteriormente la amenazó con un arma de fuego y la despojó de su teléfono celular, que aventó por la ventanilla.

Ayer pedí un @Uber_MEX de la central del norte hacia masaryk. El conductor me secuestro, me amenazo con un arma y logre aventarme del coche cuando ya íbamos en carretera en @Ecatepec @Alerta_Ecatepec @DSPyTEcatepec se llevo mi bolsa y mi maleta. #NiUnaMas voy a subir un video.1/9 — Brenda De la Mora (@bren_dlm) August 17, 2019

Según el testimonio, momentos después ella se aventó del vehículo en movimiento, dejando su bolsa y una maleta en el automóvil, no obstante hasta el momento se desconoce la ubicación exacta del sitio donde escapó la mujer, quien no presenta lesiones a pesar de arrojarse del vehículo en movimiento y no queda claro el hecho de que logró recuperar su teléfono celular, que el supuesto agresor arrojó por la ventana del vehículo.

La Fiscalía de Justicia del Estado de México inició la carpeta de investigación sobre la agresión a la joven, cuyas indagatorias determinarán exactamente lo que ocurrió.