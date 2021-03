Edomex inicia vacunación contra el Covid en 19 municipios

Este 9 de marzo inicia la vacunación contra Covid-19 a las y los adultos mayores de 60 años en 19 municipios del Estado de México, donde las autoridades prevén aplicar 100 mil dosis en Toluca y otras 95 mil en las 18 demarcaciones restantes.

La vacunación masiva en la entidad operará todos los días de la semana en un horario de 9:00 a 17:00 horas y en la capital mexiquense entre el jueves y viernes también se realizará en vehículos en dos de las cuatro sedes previstas.

Sociedad México compró 22 millones de vacunas más de Sinovac y Sinopharm: Ebrard

Ricardo de la Cruz Musalem, coordinador estatal de Protección Civil y encargado de la logística de la aplicación de vacunas, anticipó que los primeros días serán los más saturados, pero pidió a la población no preocuparse, pues cuentan con las vacunas suficientes.

Las autoridades trabajarán fines de semana e incluso días festivos, por lo cual los módulos estarán abiertos el próximo lunes, que es fin de semana largo, a fin de que la vacuna llegue al mayor número de personas.

En Toluca se prevé que la vacunación dure el tiempo que sea necesario para aplicarla a todas las personas de la tercera edad.

Del 9 al 16 de marzo se podrán vacunar en: Ixtapan de la Sal, Luvianos, Malinalco, San Simón de Guerrero, Sultepec, Tejupilco, Tenancingo, Texcaltitlán, Tonatico, Valle de Bravo, Villa Guerrero, Zumpahuacán, Xonacatlán, Amecameca, Ayapango, Juchitepec, Tepetlixpa y Tlalmanalco.

Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

El promedio diario esperado en cada centro de Toluca será de cinco mil personas, pero los primeros días incluso lograrían doblar la capacidad.

Recomendaciones

Las recomendaciones a todos los adultos mayores que acudan a vacunarse es que hayan comido algo, es decir, no lleguen con el estómago vacío, y si están medicados tomen sus medicinas para no descompensarse. También que vayan con el tiempo necesario, pues no se requiere que acudan el primer día.

Sociedad Llega nuevo lote de vacunas contra Covid-19 de Pfizer

Las personas deben llevar el registro ante el Gobierno Federal que puede realizarse en línea, su INE o credencial del INAPAM, una constancia domiciliaria y su CURP.

Aclaró que sólo se vacunarán a las personas de los municipios donde habrá jornadas y en el resto las deben esperar, pues la vacunación no se detendrá en el territorio mexiquense.

Algo importante es que cada dos horas, tanto Protección Civil como las autoridades de Salud, harán cortes y darán información sobre la afluencia en las sedes para señalar cuáles tienen más gente, a fin de que la gente sepa si acude en ese momento o más tarde y cuál de los puntos le conviene más.

Aún cuando se manejaron algunos cuadros con colonias, de acuerdo con las sedes, el coordinador de Protección Civill explicó que son recomendaciones, pero las y los adultos mayores de 60 años que vivan en Toluca podrán acudir a cualquiera de los cuatro puntos.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

Vacunación en vehículos

Tanto el centro de la Junta local de Caminos, como el Centro de Convenciones desde el jueves o viernes, de acuerdo con la afluencia de la gente, serán habilitados para vacunación en automóvil, siempre y cuando quien se aplique la dosis no vaya manejando.

Sociedad #Data | Al paso actual, apenas 15 millones de mexicanos estarían vacunados para julio

Ricardo de la Cruz precisó que pueden ir tres personas en el vehículo, más un conductor que no se vacunará. Quienes sí lo harán deben acudir cerca de la puerta o la ventana.

Podrán llegar en una camioneta, pero solo se podrán vacunar tres en el automóvil, y el resto, deberá ir a la fila de peatones.

Los dos puntos, explicó, se eligieron porque tienen áreas que se pueden usar bajo esa modalidad.

Las personas con alguna discapacidad podrán ir acompañadas, pero sólo de un familiar para no complicar las cosas. Habrá facilitadores de los tres niveles de gobierno para ayudar a estas personas a bajar, e incluso proporcionarles una silla de ruedas si la requieren.

La batuta la llevará la Secretaría de Salud y Protección Civil se encargará de la logística, pero garantizó que las vacunadoras están totalmente calificadas y tienen experiencia.

Foto Sergio Caro

Los otros municipios

En los 18 municipios adicionales a Toluca, la estimación es que la aplicación durará una semana, porque el padrón de adultos mayores es mucho menor, pero dependerá de cuánta gente acuda, pues si hubiera vacunas que todavía deben aplicar los puntos permanecerán abiertos como ha ocurrido en Ecatepec.

CDMX Cuauhtémoc Cárdenas acude a su vacuna contra Covid-19 en la Miguel Hidalgo

Explicó que el número de vacunas será de acuerdo con el registro de personas adultos mayores, por lo cual mientras en Toluca serán 100 mil, en los otros 18 municipios más pequeños, repartirán 95 mil.

Dijo que en estos momentos la vacunación en Ecatepec tarda un tiempo promedio de media hora, pues es más rápido, aunque deben esperar unos 20 minutos después de la aplicación para ver si no hay reacciones.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Confío en que todo marchará sin problemas y añadió que al resto de los municipios irán poco a poco. Hasta ahora llevan 31 municipios rurales vacunados a los que se sumarán estos 20, sumando a Ecatepec, para llegar a 51.

La vacunación llegará a todas las personas y adelantó que este martes podría ser el tiempo de mayor espera y generarse problemas de tránsito por lo cual pidió solidaridad a la población, pues el tema interesa a todos y puede evitar que mucha gente se contagie y llegue a un hospital.