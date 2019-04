El 30% de delitos en Naucalpan se cometen con navaja y cuchillo

Un 30 por ciento de los 17 mil 800 de los asaltos que se cometieron en el municipio de Naucalpan durante el primer trimestre de 2019 fueron con armas punzo-cortantes.

Lo anterior se deriva de informes del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, así como informes de la policía municipal que exponen que el robo con bates de beisbol o palos no son un modus operandi, ya que sólo se tiene registrado un caso en 2018.

El ex vocero del municipio de Naucalpan, Agustín Belgodere, comentó a Notimex el caso que se registró en septiembre de 2018, cuando un individuo asaltó una farmacia en la colonia Benito Juárez, para lo cual utilizó un cuchillo y un bat de beisbol.

"Es el único caso registrado en los últimos meses y se trataba de un individuo que se drogaba para cometer los ilícitos, incluso asaltó en tres ocasiones la misma farmacia, siempre con un bat y un cuchillo para amenazar a la doctora encargada hasta que logramos detenerlo", indicó.

Por su parte, operadores de transporte público destacan que es inusual que los asaltos se realicen con un bat: "Nos asaltan con pistolas, con cuchillos, hasta con granadas o ametralladoras. No se van a a arriesgar con un simple bat los delincuentes", indicó Evaristo Valadés, de la ruta Toreo-Echegaray.

"Nadie se sube con un bat a asaltar, más cuando en estas rutas hay muchos soldados que van a la Secretaría de la Defensa Nacional, con lo que se exponen a que les de un plomazo", dijo Martín Hernández, cobrador de microbús de la ruta Toreo-Tecamachalco.

"A mi me han asaltado con pistola o incluso con cuchillo. Aquí mismo sobre Periférico, cerca de la Plaza Toreo y a plena luz del día. Pero no he sabido que con un palo. Esos los traen los taxistas y microbuseros para cuando hay bronca", indicó Martha Gómez, empleada de una tienda departamental.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que se realizó en 2018, el Estado de México lidera la lista de las entidades con altos índices de inseguridad, con un total de 32 coordinaciones regionales, de las cuales 28 registran un muy alto índice delictivo.

Dicha lista está integrada por municipios como: Naucalpan, Tlalnepantla, Chalco, Cuititlán Izcalli, Tultitlán, Tultepec, Atlacomulco, Ecatepec, Chimalhuacán, Texcoco y Valle de Chalco, entre otros.

Naucalpan registra tres de las 23 colonias o puntos más peligrosos del Estado de México, de acuerdo con reportes a la línea de emergencia 066, que capta el C5.

También se tienen detectados cruceros y avenidas con un alto indice delicto como: Periférico Norte, entre la avenida 1 de Mayo y la colonia San Francisco Cuautlalpan; el tramo entre Periférico Norte y Río San Joaquín, en Lomas de Sotelo, y la avenida Gustavo Baz.