Fallece de cáncer “la señora Queta”, líder del culto a la Santa Muerte

Tras perder la lucha contra el cáncer, Enriqueta Vargas, la mujer que encabezaba el Templo de la Santa Muerte Internacional falleció la noche del martes.

Más conocida entre los devotos como “la señora Queta”, lideraba el Templo más grande que rinde culto a la Santa Muerte con sede en Tultitlán, Estado de México; ella tomó el mando justo después de que un grupo de delincuentes atentara contra la vida de su hijo en 2008.

Foto: Archivo AFP

A partir de ese momento “La Madrina”, como también la llamaban, se dedicó a extender, con gran éxito, sus creencias y estrechar relaciones con creyentes de todo el país y parte de los Estados Unidos.

Además logró que en los penales más peligrosos se oficiaran misas dedicadas a la “Niña Blanca”.

Los fieles seguidores recordaron que Enrique Vargas pedía por las personas en situación de riesgo como policías, convictos y criminales.

Se estima que en la actualidad existen cerca de 8 millones de creyentes.

Como objetivo se propuso que es culto a la Santa Muerte fuera reconocido por la Secretaría de Gobernación, por lo que, sin más, comenzó a realizar los trámites necesarios para conseguirlo, sin embargo, por su fallecimiento, “la señora Queta” ya no conocerá la resolución de este proceso.

Familiares y personas cercanas a “La Madrina” revelaron que será a mediodía en el Templo de la Santa Muerte donde se llevará a cabo su velorio.