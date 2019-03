Tecámac ya espera la Guardia Nacional ante la creciente inseguridad

TECÁMAC, Méx.- Tecámac se encuentra entre los 28 municipios que concentran 80% de la comisión de delitos en el Estado de México, principalmente el robo en todas sus modalidades, que se espera combatir con la entrada de la Guardia Nacional en forma más eficaz, consideró la Secretaria de Seguridad de la entidad, Maribel Cervantes.

Durante la formación del Consejo Municipal de Seguridad de Tecámac así como de la entrega de 37 de 73 nuevas patrullas de proximidad, la funcionaria destacó que a nivel nacional la población perdió la confianza y el respeto a la policía, la gente ya no quiere trabajar con la policía y eso se tiene que recuperar, porque a pesar de todas nuestras estrategias si la gente no participa no va a ser suficiente ni con policías en cada esquina; la gente tiene que denunciarnos, supervisarnos y sancionarnos, la gente tiene que tomar como de su propiedad el rescate de espacios públicos y denunciar a la delincuencia.

Agregó cuando llegue la guardia nacional serán 14 mil policías en el Estado de México y todas las corporaciones vamos a ir a perseguir todos los delitos, ya trabajamos desde ahora personal federal militar estatal y municipal haciendo revisiones en transporte público, en calles y filtros aunque en ocasiones no juntos ya que aún es bajo el número de elementos y mejor se distribuyen en lugar de hacer operativos grupales.

CERO CORRUPCION

Por su parte, la alcaldesa Mariela Gutiérrez indicó que para combatir a la delincuencia se mejoran las condiciones de los policías, se aprobaron 75 millones más al presupuesto de administraciones anteriores para incrementar 20% las percepciones de policías, se dotaran de seguros de vida, uniformes nuevos y 73 patrullas nuevas.