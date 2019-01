"Una persona así no puede estar en la calle"; Piden pena máxima para homicida de Camila

José Manuel, padre de Camila, la niña de nueve años de edad que fue agredida sexualmente y asesinada la noche del 31 de diciembre, declaró que “ exigirán la pena máxima” para el presunto responsable del homicidio de su hija.

Tras salir de la audiencia, que se llevó a cabo a 10:00 horas del lunes 07 de enero en la Sala 3 de los juzgados del penal estatal de Huitzilzingo, Chalco donde Marciano “N”, presunto feminicida de Camila, fue vinculado a proceso por un juez del distrito judicial, el padre de la víctima asegura que ganaron la primera etapa.

Vamos por la pena máxima porque una persona así no puede estar en la calle, no es la primera ni la segunda vez que lo hace, ya son varias veces, yo siento que esa persona ya no puede estar en la calle más que nada por sus hijos, por los hijos de todos, por la sociedad



Durante la audiencia de Marciano “N”, el magistrado Eloy Monterubio Cordero, juez del distrito judicial de Chalco, tras establecer que existían elementos para determinar su responsabilidad en el crimen ocurrido la noche del 31 de diciembre en la colonia Poder Popular Francisco Villa de Valle de Chalco, determinó vincular a proceso a presunto responsable.



El magistrado fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación, lapso en el que el agente del Ministerio Público deberá presentar las pruebas suficientes para acreditar que el imputado abusó sexualmente de la pequeña y luego la estranguló en el predio donde él vivía.



El acusado deberá permanecer en reclusión en el penal estatal de Huitzilzingo, localizado en el municipio de Chalco, a donde fue ingresado la noche del jueves luego de lo detuvieran en Puebla, entidad a donde huyó después de que mató a la niña.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), deberá aportar pruebas químicas y genéticas que demuestren que el inculpado fue el autor del feminicidio, ya que, hasta el momento, solo existen pruebas testimoniales de vecinos quienes afirmaron que vieron a Marciano entrar y salir del cuarto donde residía y donde más tarde fue hallado el cuerpo de la menor de edad la última noche del 2018.