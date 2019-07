Van 5 años de atraso en línea 4 de Mexibús

ECATEPEC.- Con más de cinco años de atraso continua inconclusa la obra de la línea 4 del Mexibus que tendría que conectar municipios como Tecámac y Ecatepec con la Raza en la Ciudad de México, y que hoy está bajo la lupa de la fracción de Morena dentro del congreso mexiquense.

Con una inversión al momento de dos mil 757 millones 748 mil 381.85 pesos en contratos que rebasan con 757 millones 748 mil 381.85 más de lo anunciado en un principio lo que equivale a un sobrecosto del 37.8%, la línea 4 del Mexibus continúa inconclusa y con abandono en la mayor parte de sus obras señaló la administración municipal de Ecatepec.

El coordinador de Movilidad y Transporte del ayuntamiento de Ecatepec Ernesto García Tampa, indicó a El Sol de México que el Mexibus línea 4 está repleto no solo de retrasos si no también de irregularidades, culpas no asumidas por los diversos responsables.

Explico que el nueve de junio del 2014 el gobierno el Estado de México en específico el hoy senador Eruviel Ávila anuncio el inicio de los trabajos para la construcción de esta línea iría de Tecámac hasta Indios Verdes en la Ciudad de México, aunque a la fecha se encuentran estaciones en obra negra incluso el encarpetamiento del carril confinado no ha sido terminado y esta pendiente la conclusión de las terminales Indios Verdes y Héroes Tecámac.

Indicó el funcionario que ya se han destinado dos mil 757 millones 748 mil 381,85 pesos en contratos, lo que representa 757 millones 748 mil 381.85 más de lo anunciado en un principio lo que equivale a un sobrecosto del 37.8%.

Tanto Eruviel Avila y Alfredo del Mazo han puesto en manos de la empresa TRADECO mil 504 millones 21 mil 577.28 pesos este proyecto y mil 253 millones 726 mil 804.57 pesos destinados a las empresas Coordinación Técnico Administrativa de Obras, Acciona Infraestructuras México, Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología, Launak y Corsa Empresarial y Compañía, sin que exista a menos explicación al retraso en la obra.

PROBLEMÁTICA

Indicó García Tampa que la administración municipal observa que las descargas pluviales en las estaciones dan hacia el carril confinado, se requiere un estudio estructural de todos los puentes peatonales que conectan con las estaciones para conocer las condiciones para el inicio seguro del Mexibus. Se requiere alumbrado público en todos los puentes peatonales ubicados en Vía Morelos, se observa que las nuevas rampas y puentes peatonales no fueron construidos conforme a la demanda de pasajeros estimada, aun se requiere la pinta de señalamientos horizontal de los principales cruceros haciendo énfasis en los pasos peatonales y señalamientos de alto y flecha de vuelta izquierda por carril derecho.