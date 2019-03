[Video] ¡Por qué no has pagado! Extorsionadores explotan granada de gas en combi de Tecámac

En redes sociales circula un video en el que presuntos extorsionadores arrojan una bomba de gas lacrimógeno en una combi, ello luego de reclamarle al conductor por un pago.

Previo a que los sujetos se subieran a la unidad, el chofer realizaba una llamada telefónica, en cuanto abrió la puerta éstos subieron y dieron órdenes a los pasajeros de bajarse. “A ver pasaje, saben que esto es una granada, por favor no hagan iris”, indicó uno de ellos.

Le indicaron al conductor que se siguiera, “¡Síguete carnal. Qué pedo con esos putos que no han pagado, por qué no han pagado mi chavo”. A lo cual el chofer respondió que no sabía, “¡Pues yo qué sé¡”.

"Bájate porque voy a echar una granada"



Así ya de graves las cosas...



Dos hombres asaltan una combi en Tecámac, bajan a los pasajeros y luego detonan el explosivo por no pagar derecho de piso. pic.twitter.com/8K2GbTnKFv — Sergio López Dávila (@sergioLdavila) 21 de marzo de 2019

Tras discutir con el chofer, los sujetos les pidieron a los pasajeros que se bajaran de la combi. “¡Sale pasajero, que tengan bonito día, Dios me los bendiga, bájense por favor. No te preocupes corazón con ustedes no es el pedo. Bájate con cuida en chinga, en chinga, todos pa' bajo, todos pa' bajo!”.

Después le ordenaron al chofer que se siguiera, pero unas cuadras adelante le dijeron que se parara, los sujetos descendieron de la unidad, pero aventaron una granada de gas lacrimógeno dentro de la combi. El conductor resultó, pues pudo salir rápido del vehículo.