Vamos a actualizar la protección civil: Myriam Urzúa

Myriam Urzúa llegó a la cita acordada en un restaurante en la colonia Del Valle con El Sol de México, habló del trabajo que le encomendó la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, al frente de Protección Civil, y lo primero que hará es modificar el nombre de la dependencia, será “Centro Integral de Atención y Gestión de Riesgo”.

Urzúa es clara al hablar de los motivos que generan zonas devastadas, ejemplificó daños de los sismos, aunque desde el gobierno capitalino no se nombra a los coordinadores de protección civil, indicó que hablarán con los alcaldes para recomendarles que todos tengan un perfil adecuado.

Además, les harán saber que no aceptarán corrupción y el que cometa actos corruptos se va “y se va a la Procuraduría General de Justicia de la CdMx”.

Uno de los principales objetivos del cambio es porque quieren modificar el chip de ser una administración reactiva, sino buscan tener un plan de actuación para los distintos fenómenos naturales, como los sismos e inundaciones.

¿Cómo se va a dar este cambio de nombre de Protección Civil a Centro Integral de Atención y Gestión de Riesgo?



La Secretaría de Protección Civil se va a transformar en lo que queremos que sea el Centro Integral de Atención y Gestión de Riesgo, esto quiere decir que cuando entremos el 5 de diciembre todavía no cambiará de nombre, es posible que en enero ya tengamos las modificaciones aprobadas para convertirlo.

Vamos a trabajar en desarrollar protocolos de actuación tanto para los sectores público y privado como el sector social, todo en consenso para que tengamos un plan de emergencia en caso de eventos extremos, que cada ciudadano, no importa el papel que juegue en la ciudad, tenga claro cuál es el papel que tiene que jugar a nivel de calle, trabajo, etcétera, donde sepamos qué hacer en el momento de un sismo, por ejemplo.

¿Qué buscan con este cambio de nombre en la dependencia?

Principalmente queremos ver temas de análisis de riesgo, lo que tiene que ver con los fenómenos de origen geológicos, hidrometeorológicos, antropogénicos, para estudiarlos, analizarlos y mapearlos, esta última se encargará de crear los atlas de riesgo, esto significa que no sólo van a registrarse los peligros y amenazas que tiene la ciudad, sino que también agregarle las capas de vulnerabilidades que tiene la ciudad en cuestión económica, social, ambiental, institucional, ambiental, entre otras.

Ya listo el atlas van a detectar obras en zonas de riesgo, ¿qué harán? Reubicar, consensuar con los habitantes de esas zonas, nada se va a hacer de forma violenta y obligada, darle alternativas a la gente para trasladarse a otros lugares, no lo podemos decir en estos momentos, porque también eso significa empezar a identificar suelo en la ciudad que hay poco para las reubicaciones, muchas veces las personas no quieren salirse de esos lugares, pero la ciudadanía entiende cuando les explicas en el problema que se pueden enfrentar.

¿Cómo trabajarán en las zonas sensibles a los sismos?

Las normas de construcciones van a

tener que ser más acotadas a las zonas tectónicas, y vamos actualizarlas e incluir la intensidad de los sismos, uno de los trabajos que vamos a tener que revisar son las normativas, y las regulaciones de construcción, pero en base a la zona tectónica, si se está en una zona blanda el tipo de construcción tienen que tener tales características.

¿Cómo regularán las construcciones que ya están?

Tendremos que hacer una revisión desde las delegaciones, pero también a nivel de la ciudad en compañía de las secretarías de Obras y Servicios, de Desarrollo Urbano y Vivienda, tenemos que darle más certeza a la población de que los edificios que hay en Reforma, en la Condesa, viviendas en la Roma, Iztacalco, Iztapalapa, en fin, identificar todas aquellas construcciones en la ciudad que están en riesgo, y a partir de ahí tomar decisiones si ya se dan reforzamiento, rehabilitaciones, si hay que poner pilote o no, hay muchas posibilidades, esto no quiere decir que están todos en riesgo, sino esto significa prevención, y que cuando hay un sismo se puedan quedar en sus casas, y no tengan que salir corriendo, queremos fortalecer lo que hay.

Han estado fallando las alarmas sísmicas,

¿cómo lo resolverán?

Hay que revisar la tecnología de los altavoces, para saber si es la adecuada, en estos momentos sabemos de los 748 que fallaron en la última prueba, tenemos que revisarlo y buscar las mejores tecnologías, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que mejorar las condiciones tecnológicas de todos los altavoces, no solamente para que nos den las alertas de sismo, sino también de inundaciones, clima, lo que nosotros queremos es prevenir.

Tenemos que usar esto para alertas tempranas múltiples, esto quiere decir que vamos a tener un sala de monitores, donde un monitor nos indicará dónde serán las posibles inundaciones, temblores, etcétera.

Queremos que en las colonias hayan comités de prevención de riesgo, podríamos tener hasta dos mil 900, si hay uno por colonia.