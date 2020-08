"Nos pegó fuerte la crisis económica que precipitó la pandemia", admite AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de que no hay buenas noticias en lo económico a nivel mundial, en México se mantiene el optimismo y la esperanza de salir adelante, ya que “tenemos fundamentos y razones” para sostenerlo.

Sin embargo, admitió que "nos pegó fuerte la crisis económica que precipitó la pandemia del Covid-19", "algo que no se veía desde los años 30", luego que la economía mexicana tuvo su mayor caída de la historia al contraerse el Producto Interno Bruto (PIB) del país en 18.9% a tasa anual en el segundo trimestre del año, como lo informó el INEGI el jueves pasado.

En un mensaje sabatino, López Obrador detalló que la pandemia ha causado un desastre económico en el mundo, pero “en el caso de México, nosotros hemos sostenido que esta crisis económica va a tener un dibujo o una forma de 'v', caímos y vamos a salir pronto”.

“Ahí está el asunto, lo importante es que se cayeron la economías y quienes se van a recuperar más pronto y mejor y quienes van a mantener economía con crecimiento y finanzas públicas sanas”.

Acotó que en el país se apoyó de abajo hacia arriba y no inyectar recursos de arriba para abajo, "y nos está dando resultados; lo otro fue no endeudarnos, va haber caída económica por la depreciación de peso, pero no hemos solicitado nuevos créditos. Estamos ahorrando y hay austeridad”.

Además, el Jefe del Ejecutivo hizo un recuento sobre la pérdida de empleo en lo que fue la crisis de la pandemia en los meses de abril, mayo y junio, por lo que celebró que en julio se tuviera una ligera mejoría.

Aseguró que en 16 estados donde hubo pérdida significativa de empleos ya se contrataron trabajadores, por lo que “es un buen dato y es un signo alentador e indicio de que vamos adelante“

En el tema de los energéticos, el primer mandatario abundó que en el diésel se cayó el consumo en un 52% en la crisis, pero ya ha habido una recuperación en un 48%.

Subrayó que en el caso de las gasolinas tuvo una caída del 49% y ahora se muestra una recuperación del 76%.

En el caso de la turbosina "fue dramático", aseveró, ya que se llegó a un consumo del 6% de lo que se consumía. Fue “una caída de 94% y ahora se registra un 67%. Va avanzando la normalización en vuelos”.

López Obrador detalló que se han otorgado programas sociales a los más necesitados y que se continuará haciendo para que se combata a la pobreza.

Recordó que se mantiene una buena recaudación hacendaria, ademas de que los mexicanos en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, las remesas siguen llegando al país donde se benefician 10 millones de familias.