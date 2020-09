No los dejan llegar al Zócalo y FRENA acampa en plena avenida Juárez 

Integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) instalaron un plantón en la avenida Juárez luego que policías capitalinos les impidieron llegar al Zócalo capitalino para realizar un mitin.

Ante ello, armaron sus casas de campañas en plena avenida, frente al Palacio de Bellas Artes, por lo que está cerrada la circulación desde Paseo de la Reforma hasta Eje Central Lázaro Cárdenas.

Esta protesta forma parte de las acciones contra el gobierno de López Obrador de esta organización formada por 67 grupos y que en los últimos meses ha celebrado protestas con vehículos en varias ciudades del país.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

La protesta se inició en el Monumento a la Revolución y se detuvo en el Palacio de Bellas Artes, ante lo que denunciaron como un cerco policíaco que les impidió seguir avanzando.

FRENA convocó a través de las redes sociales a que sus seguidores marcharan y ocuparan este sábado la plaza del Zócalo de manera indefinida hasta que se dé la renuncia del presidente López Obrador a su cargo.

Este movimiento ha acusado al gobierno de López Obrador de represión en el caso de la toma de la presa La Boquilla en Chihuahua, así como de haber ocupado militarmente y de manera autoritaria la Catedral Metropolitana de Ciudad de México.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

Asimismo de tener un pésimo manejo de la salud pública de la pandemia que ha dejado más de 72 mil muertos, de haber pauperizado la economía del país y actos de corrupción.

"Somos ciudadanos de a pie y no tenemos a nadie detrás, pero estamos conscientes de que la única forma de evitar esta dictadura que se está instaurando en el país es hacer que todos los mexicanos salgamos de nuestra zona de confort y nos unamos", señalaron.

"Hasta que se vaya: ya no queremos que esté", declaró Andrés, líder de jóvenes por México en Puebla y participante en la protesta de las casas de campaña.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

El coordinador de Frena en Puebla, Jesús Rodríguez, recordó que sus movimientos pretenden hacer conciencia entre los mexicanos y unirse a favor de su petición de que López Obrador dimita a la presidencia.

"Es lo único que estamos pidiendo. ¿Por qué razón? Por los resultados nefastos que tenemos en estos dos años de gobierno", denunció Rodríguez.

Ahorita , el Frente FRENAA anti AMLO EN MEXICO, puso granaderos para que no pudieran llegar al zócalo y por lo pronto van a acampar en forma indefinida ahí frente a Bellas Artes pic.twitter.com/jijYoGgHdN — Beatriz (@Betygarciam2) September 19, 2020 Difundan por favor!!!!..pararon la marcha de #FRENA con barrera de policías y granaderos!..Difundan y hagan oración!!!..estamos en Av Juárez frente a Bellas Artes hoy 19 septiembre 11.00 am...en lucha por nuestra libertad!!!🙏🏻🇲🇽🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/Fq99Z0xRcD — S cam (@contadorcamach1) September 19, 2020 López sigue REPRIMIENDO!!!#FRENAAA esta frente a Bellas Artes se instalarán ahí porque no se les permite el acceso,

No nos van a detener!!!#OcupaZocalo19Sep pic.twitter.com/N5JqH7yCO2 — Tierra y Libertad 🇲🇽 (@EmiXapata) September 19, 2020

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México





TAMBIÉN ENCAPSULAN A COLECTIVOS FEMINISTAS

Horas más tarde, integrantes de colectivos feministas también fueron encapsuladas por la Policía capitalina frente al Palacio de Bellas Artes cuando intentaban llegar al Zócalo.

Sin embargo, miembros de FRENA consideraron que era una provocación y comenzar los disturbios.

Por la Marcha Feminista, comercios cierran y la policía hace cierre de calles por seguridad en la #CDMX



📸 Fotos: Federico Xolocotzi pic.twitter.com/HhmII9JZTH — El Sol de México (@elsolde_mexico) September 19, 2020 Al parecer ya nos están “AVENTANDO” UN GRUPO DE “FEMINISTAS” que están entrando por la calle de Hidalgo hacia la Cámara de DIPUTADOS, QUERIENDO DESVIRTUAR ESTE MOVIMIENTO QUE ES PACIFICO EN CONTRA DE ESTE GOBIERNO #SecuestradosXLopez#FEENAAA



‼️C U I D A D O‼️ pic.twitter.com/GH2s1q4A8W — Agnès Alessandra⚜️#FRENAAA (@AgnesAlessandr6) September 19, 2020 Feministas hacen un alto entre Rep. de Uruguay y Rep. de El Salvador.

⁦@_VicenteSerrano⁩

⁦@MemeYamelCA⁩ pic.twitter.com/HEQxr5ltT9 — Juanmvelazquez (@Juanmvelazquez9) September 19, 2020

Foto: Federico Xocolotzi | El Sol de México

Foto: Federico Xocolotzi | El Sol de México

Durante la protesta de las feministas hubo momentos de tensión y una mujer policía fue agredida, por lo que fue trasladada al hospital.