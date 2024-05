Santiago Taboada promete dar apoyo a productores de Tláhuac

El candidato Santiago Taboada por la coalición “Va X La CDMX”, recorrió este sábado los poblados de Mixquic, San Nicolás Tetelco y San Juan Ixtayopan, ubicados en la alcaldía de Tláhuac.

En el primer pueblo, Mixquic, conocido por su plantaciones de flores y de legumbres, el representante capitalino del PAN, PRD y PRI, prometió a los ejidatarios más tractores y programas sociales para apoyar al campo que persiste en la CDMX, prometió además, mayor inversión en el campo y seguridad.

“No vamos a volverles a regatear un solo apoyo, les vamos a dar los tractores que nos piden, las plantas de tratamiento y potabilizadoras. Antes en Mixquic se podía tomar el agua de llave; el agua de las zonas que tenían productivas; los canales en el agua. Hoy vemos con pena las condiciones en las que están, hay una deuda histórica con el campo de Tláhuac, queremos rescatarlo”, prometió Taboada.

Santiago Taboada con pobladores de Tláhuac. Foto: Cortesía / El Sol de México

El candidato aseguró que en caso de ganar en las votaciones, apoyará el equipamiento de escuelas públicas y una mejora en el transporte público, así cómo brindar de seguridad a los pobladores, momentos después, aprovechó para arremeter contra uno de sus partidos contrincantes, Morena.

Santiago Taboada durante su campaña en la alcaldía Tláhuac. Foto: Cortesía / El Sol de México

“Gracias por ese valor, porque yo sé que hubo muchas presiones. Hoy estamos reunidos aquí en Tláhuac porque todos coincidimos en que la alcaldía no está bien. Todos con quienes me he reunido, a quienes he saludado y he caminado en Tláhuac, me han dicho una cosa: hace muchos años en Tláhuac se dejó la seguridad, se dejó a las familias, se dejó al campo, prácticamente en Tláhuac son años y años de abandono”, destacó Taboada.

Santiago Taboada en la alcaldía Tláhuac. Foto: Cortesía / El Sol de México

Aseguró que en caso de ganar, dejará los programas sociales que ya existen y creará más en beneficio de los capitalinos.