Candidaturas independientes, un buen experimento para el sistema electoral mexicano: Especialistas

Hasta ahora, las candidaturas independientes han sido un buen experimento y una anécdota más para el sistema electoral mexicano, donde se dejó de manifiesto que es necesario reformar la ley en la materia para que sean competitivos y puedan aspirar a algo más, sostienen especialistas políticos e investigadores sociales.



Después de la abrupta salida de Margarita Zavala Gómez del Campo del actual proceso electoral, José Fernández Santillán, politólogo y académico de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), indicó que más allá del tema político, lo que la motivó fue el asunto financiero ya que no aceptó los recursos públicos que le dio el Instituto Nacional Electoral (INE).

En una entrevista con El Sol de México, Fernández Santillán refirió que este es un ensayo que “deja un resultado muy lamentable porque las candidaturas independientes las inventaron precisamente para que no pudieran avanzar, ya que tienen muchas desventajas”.

“No tienen acceso a la misma proporción al presupuesto, no tienen acceso a los medios de comunicación en tanta cuantía como la tienen los candidatos de los partidos políticos. El balance es que la competencia se vuelve muy dispareja, respecto a los candidatos independientes”, expresó y abundó en que se tiene que reformar la ley electoral para darle más fuerza a los aspirantes sin partido.

“Él (Jaime Rodríguez Calderón) ha resistido pero también no tiene opción alguna para aspirar a la Presidencia de la República. Va a ser una presencia testimonial más bien”.

El especialista, a pregunta expresa de si las candidaturas independientes serán sólo anecdóticas, consideró:

“Es una cuestión anecdótica mientras no se le reconozcan y se les den fuerza a las candidaturas independientes en la Ley y sean competitivos, para que lucha fuera pareja”.





SIN PARTIDOS, NO SE PUEDE ACCEDER AL PODER

Sobre las reacciones a la renuncia de Margarita Zavala del proceso electoral, Raúl Trejo Delarbre, académico de la UNAM y especialista en temas políticos y de comunicación, subrayó que era muy claro que “no tenía posibilidades de ganar, pero hay algo muy importante que se debe recordar: sus finanzas. Sus finanzas estaban muy mal porque no habían recabado el dinero que se necesita para una campaña de tal magnitud”.

Trejo Delarbre expuso que las quejas que ahora plantea acerca de condiciones en la competencia electoral “ella conocía perfectamente y se está inconformando por condiciones que ya existían, no hay sorpresa alguna”.

Puntualizó que ella desplegó un acto demagógico cuando renunció al financiamiento público que le otorgó el Instituto Nacional Electoral (INE). “Solo hay que recordar que en México, las elecciones y los partidos políticos se financian con recursos públicos y ella quiso hacer otro tipo de campaña”.

“Me resulta extraño que ahora renuncie, entre otras cosas porque no tuvo financiamiento”, expresó.

Cabe recordar que, igual que el Bronco, Zavala tuvo irregularidades muy notorias documentadas por el INE, en la entrega de las firmas que avalaron su candidatura.

“Aquí hay un proceso en el que me parece que las autoridades electorales, del INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) no deberían dejar de lado tan sólo porque renuncia Zavala a su candidatura”, aseguró el especialista.

Reiteró que en el caso de Margarita Zavala es “una experiencia absolutamente fallida”. En lo que toca a los candidatos presidenciales se necesita de una estructura partidaria. “Zavala tenía un partido, mientras que el Bronco tenía una pequeña estructura política, que pueden ser insuficientes”.

Raúl Trejo Delarbre dejó claro no se puede tener presencia pública nacional para aspirar a una candidatura presidencial si no se cuenta con grupos políticos, de tal manera que ya es tiempo, pasando las elecciones, “el reconocer que la política no se puede hacer de manera independiente sin instituciones políticas que respalden a quienes quieran ser candidatos y eso ahora se está confirmando”.