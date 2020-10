Capítulo 27 | Ellos no están involucrados en el negocio

—¿Cuál entendió que era el papel de Chaparro en las montañas con el acusado?

—Bueno, en varias ocasiones cuando fui a visitar a mi Compadre Chapo, Chaparro era como su secretario. Él estaba a cargo de contestar teléfonos, tenía acceso a algunas computadoras.

—¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con Jorge o Chaparro Cifuentes?

—2008.

—Después de que Chapo escapó en 2001, ¿dónde se reunió con él?

—Bueno, principalmente en las montañas de Sinaloa.

—¿Y cómo llegaba allí?

—Bien, por avionetas y también helicópteros.

—¿Dónde aterrizaban los aviones?

—Bueno, dependía de la ubicación donde mi Compadre Chapo estuviera en las montañas. Y las pistas de aterrizaje eran muy cortas, generalmente eran pistas de tierra y estaban hechas en realidad, como hechas a mano en las montañas.

—Cuando llegó a estos lugares en las montañas, ¿qué observó?

—Bueno, aterrizamos en una pista de aterrizaje y yo observé a personas alrededor de mi compadre Chapo, que estaban armadas.

—¿Cuántas personas vio típicamente?

—En general, de 20 a 25 personas.

—¿Y cómo estaban armados?

—Con rifles de ataque y pistolas.

—¿Cómo estaban vestidos?

—Atuendo mayormente militar.

—¿Alguna vez ha conocido a alguno de los sobrinos de Chapo que trabajaron con el cártel?

—Recuerdo uno, como a principios de la década de 2000.

—¿Cómo se llamaba?

—No sé su nombre, lo conocía como Chinacate.

—¿Qué distintivo sobre Chinacate recuerda?

—Bueno, él era pelirrojo.

—¿Ha tenido tratos con alguno de los hijos del acusado?

—Bueno, sí, sí, conozco a los hijos de mi compadre, sí.

—¿Con qué hijos ha tenido más interacción?

—Bueno, en ocasiones cuando iba a visitar a Chapo, es decir a su papá, mi compadre Chapo, los veía, Iván, Alfredo. Esos son con los que interactuaba más, con los que más contacto tuve. Y algunas veces en Culiacán porque eran muy buenos amigos de mis hermanos en el momento. Sólo fueron algunas ocasiones porque ellos no están involucrados en el negocio con su papá, entonces sólo fueron algunas veces.

Foto: Especial

—Sr. Zambada, ¿cómo se refería el acusado a Iván?

—A veces lo llamaba "Tocayo", del mismo nombre.

—¿Y por qué se referiría a Iván de esa manera?

—Me imagino que lo llamada “Tocayo” porque el nombre de Iván es Iván Archivaldo y el nombre de mi compadre es Joaquín Archivaldo.

—Muy bien. Hablemos de las drogas que estaban cruzando a Estados Unidos.

—¿Cómo se cruzaron las drogas a Estados Unidos?

—Bueno, la mayoría de ellas, bueno, la mayoría de las drogas se cruzaron por los puntos de control fronterizos.

—¿Cómo fueron físicamente cruzadas a través de los puntos de control de la frontera?

—Bueno, la gente que teníamos a cargo en la frontera, por ejemplo, Germán en El Paso, y él nos reportaba a mi papá y a mí que iban a comprar 15 vehículos privados, que construirían compartimentos en esos coches y en ellos cabrían de 25 a 30 kilos de cocaína en cada coche. Rentarían familias, familias para que manejaran esos coches, familias que podían cruzar la frontera todos los días, esas que iban a Juárez a trabajar. Y esa era una forma en la que las familias podían cruzar tres, cuatro veces al día cargadas de cocaína.

—Mostrándole lo que ya está en evidencia como Prueba Gubernamental 501. ¿Puede identificar por qué ubicaciones pasaban las drogas a Estados Unidos con el método que acaba de describir?

—Sí.

—Y para que conste, ¿ha identificado a Ciudad Juárez en el lado de México y El Paso del lado de EU?

—Sí.

—¿Y Mexicali en el lado de México y Calexico en el lado americano?

—Sí.

—¿A qué ciudades de EU se transportaban estas drogas?

—A Chicago, Illinois y California.

—¿De quién eran las drogas que se transportaban de esta manera?

—Principalmente de Juancho, Germán, mi compadre Chapo y mi papá.

—¿Y a dónde específicamente en EU estaban transportado las drogas de Germán?

—A Chicago, Illinois.

—¿Y las drogas de Juancho fueron transportadas a dónde?

—Él decía a Los Ángeles, California, y también muchas veces a Chicago.

—¿Conoces a alguien llamado Avelino?

—Sí.

—¿Quién es ese?

—El Avelino que conozco es de Culiacán, lo conozco desde los años 80. Lo volví a ver en 2005 después de muchos años. Él se fue a vivir a la ciudad de Tijuana.

—¿Tuvo alguna conversación con Avelino sobre túneles?

—En 2008, vino a buscarme. Estaba viviendo en la ciudad de Mazatlán.

—¿Qué habló con él?

—Fue a buscarme personalmente a Mazatlán y vino a decirme que estaban construyendo un túnel. Estaba con algunos amigos suyos.

—¿Dónde estaban construyendo el túnel?

—Él me dijo que lo estaban construyendo en la ciudad de Tijuana.

—¿Le contó a alguien más sobre la propuesta del túnel?

—A mi padre.

—¿Su padre habló con alguien sobre el túnel?

—Mi papá me dijo que había hablado de eso con mi compadre Chapo.

—¿Y cuál fue la respuesta del acusado?

—Que estaba bien y mi papá también estuvo de acuerdo porque en ese momento buscaban más cruces para poder cruzar drogas.

—¿Sabe si se completó el túnel?

—Fui arrestado en ese período de tiempo cuando el túnel estaba siendo construido, así que no lo sé.

—¿Sabe quiénes son los gemelos Flores?

—Sí

—¿Quiénes son ellos?

—Bueno, originalmente eran de aquí, de Estados Unidos. Me dijeron que eran de Chicago, Illinois.

—¿Cómo se llaman?

—Uno de ellos se llama Margarito Flores y el otro es Pedro Flores.

—¿Cuándo conoció a los gemelos Flores?

—Alrededor de 2005.

—Dijo que los conoció por primera vez alrededor de 2005, ¿dónde tuvo esta reunión?

—En Culiacán, Sinaloa.

—¿Y quién estuvo presente en esa reunión?

—Era una casa de mi padre. Mi papá estaba allí, Germán estaba allí, Juancho, los hermanos Flores, ambos, y también en ese momento el padre de los hermanos estaba con ellos, junto con ellos y luego yo.

—¿Por qué estaba allí su padre?

—Porque uno de los Flores había sido secuestrado alguna vez antes de eso y su papá venía a dar las gracias a mi papá porque descubrió que mi papá y mi compadre Chapo intervinieron para liberar al hermano.

—¿El que había sido secuestrado?

—Sí.

—¿Cuál fue su entendimiento del papel de los gemelos Flores dentro del cártel?

—Bueno, ya había oído hablar de ellos a través de Germán. Ellos trabajaban para Germán en Chicago, Illinois. Que eran uno de los mayores compradores de coca de Germán en Chicago.

—¿Tuvo alguna conversación con Germán sobre cómo se transportaba la cocaína a Chicago?

—Sí, él me informó para que yo pudiera informar a mi padre toda la infraestructura que estaban construyendo.

—¿Y cómo se transportaba la cocaína a los gemelos en Chicago?

—Germán me dijo que se transportaba en remolque. Esos eran negocios diferentes y tendrían una carga, podía ser carne, fruta o pollo, algo así. Entonces, por ejemplo, si era carne de res, carne congelada entre paletas de carne la coca se escondía.

Foto: Reuters

—¿Cuál cocaína estaba siendo transportada a los gemelos en Chicago?

—La de Germán, Juancho, mi papá y mi compadre Chapo.

—¿Tiene conocimiento de alguna incautación relacionada con los gemelos Flores en Estados Unidos?

—Sí.

—¿Cuándo fue eso?

—Alrededor de 2006, no mucho después de haberlo conocido. Germán me contó que se habían perdido 400 kilos en la ciudad de Chicago.

—¿Tuvo alguna conversación con Germán después de las incautaciones?

—Sí, me dijo que reportó que se habían incautado esos kilos.

—¿Qué solicitó Germán a los gemelos Flores después de la incautación?

—Una vez Germán y yo estábamos en Culiacán en la oficina, y él estaba hablando sobre solicitar todos los informes policiales sobre los 400 kilos y lo que les había pasado.

—¿Alguna vez asistió a alguna reunión en relación con esta incautación?

—Sí.

—¿Quién estuvo presente?

—Juancho, Germán, uno de los hermanos Flores, y yo.

—¿Y cuál fue el propósito de esa reunión?

—El propósito era que los Flores iban a Culiacán para ver a Juancho y a Germán, que eran las personas con las que tenían más contacto en términos de su negocio de tráfico de drogas. Y porque esa reunión fue en la oficina que compartía con Juancho, yo estuve presente cuando hablaron sobre ese tema de los 400 kilos que se perdieron en Chicago.

—De acuerdo. ¿Alguna vez se encontró con alguno de los gemelos o uno de los gemelos para discutir sobre armas?

—Sí, una vez.

—¿Y cuándo sucedió eso?

—En 2008.

—¿Qué estaba pasando en 2008 en Culiacán?

—Hubo una guerra entre mi papá y mi compadre Chapo y los Beltrán Leyva, Villa Cifuentes y Los Zetas.

—La reunión que tuvo con los gemelos sobre las armas, ¿dónde ocurrió?

—Fue en las montañas en un lugar que perteneció a mi papá en Vascogil, el lugar que mencioné anteriormente.

—¿Quién estuvo presente en esa reunión?

—Mi papá, mi compadre Chapo, Germán, Juancho, los hermanos Flores y otra persona que estaba con ellos, yo y Felipe Cabrera, quien es de Vascogil y él era el… tenía el rancho en el que estaba mi padre.

—¿Cuál fue la participación de Felipe Cabrera en el narcotráfico?

—Bueno, esa reunión en las montañas en ese momento fue porque mi padre quería presentarle a Felipe Cabrera a los hermanos Flores. Antes de eso, Felipe Cabrera le había dicho a mi padre que había enviado un poco de heroína a Chicago y que él quería clientes en Chicago para comprar esa heroína. Mi padre dijo que conocía a algunas personas y que eran los hermanos Flores. Y mi compadre Chapo los hizo reunirse a todos allí para poder presentarles a Felipe.

—¿Alguna vez ha escuchado otra palabra usada para describir la heroína?

—En Sinaloa, lo llaman chiva. Se llama chiva a la heroína.

—Vuelva a la reunión que estaba discutiendo con las armas.

—¿Qué estaban discutiendo con los gemelos sobre las armas en ese momento?

—Hablé con uno de ellos. Fue un momento en el que se alejó de la mesa donde estaba hablando con mi padre y mi compadre Juancho. Y le pedí que me trajera algunas armas de aquí, de Estados Unidos.

—¿Qué tipo de armas?

—Eran M-16 con lanzagranadas.

—¿Alguna vez habló con uno de los gemelos sobre obtener armas por teléfono?

—Sí, una vez.

—¿Cuándo fue eso?

—En 2008, también. Estaba en la oficina de Juancho con Juancho. Los hermanos habían estado insistiendo en que querían hablar por teléfono con nosotros. Yo le decía a Juancho que no quería hablar con él; que no tenía nada que hablar con él. Pero una vez en la que estábamos en la oficina, Juancho me lanzó el teléfono y me dijo, es uno de los Flores, está insistiendo mucho en que quiere hablar contigo. Hablé con él e hizo referencia a los rifles de los que le había preguntado en la reunión previa en las montañas. Me preguntó si seguía interesado en esos rifles y armas, que ya tenía a una persona en Estados Unidos que me podía conseguir las armas. Yo dije sí, adelante.