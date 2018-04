Detienen en EU a exsecretario privado de César Duarte

Fue detenido en Estados Unidos Jesús Manuel Luna Hernández, quien fuera secretario particular del exgobernador César Duarte durante los últimos años de mandato; se le acusa de peculado por cerca de 300 mil pesos, razón por la cual el estado de Chihuahua pidió su extradición, luego de haber permanecido cerca de un mes en un penal de Colorado.



El ex secretario particular de César Duarte, el joven Parralense Jesús Manuel Luna Hernández, acusado del desvío por un monto de cerca de 300 mil pesos, según indican, para pagar viajes de avión de uno de los hijos del ex mandatario Chihuahuense.

Hace 35 días fue detenido por autoridades de Estados Unidos, pos haberse pasado la luz en rojo de un semáforo en calles de Denver, y que al momento de revisar su identidad arrojó que tenía orden de aprehensión en Chihuahua, razón por la cual fue detenido a instalado en una cárcel en el condado de Aurora, en Colorado.

Cerca de un mes permaneció recluido en dicho penal, hasta que se resolviera la situación de su caso. Fue hasta este martes que se dio a conocer que ya había cruzado la frontera quedando bajo resguardo de la autoridad estatal y trasladado hasta la capital del Estado, donde se presume será presentado a juicio.