Capítulo 34 | Los 100 millones de dólares de Peña Nieto

—Ahora, ¿recuerda que tuvo la primera reunión a mediados de enero de 2016? Creo que ya pasamos por esto antes—, dijo Lichtman, miembro del equipo de abogados de El Chapo. Intensificaba su ofensiva contra el testigo colombiano que había estado viviendo con el narcotraficante como uno de sus cercanos en las montañas.

—Sí, señor—, respondió Hildebrando Alexander Cifuentes Villa, refiriéndose a las reuniones con los estadounidenses que querían que fuera parte del juicio, testigo cooperante.

—¿Durante ese primer conjunto de entrevistas, fueron dos días juntos de reuniones la primera vez?

—Sí, señor.

—Y durante esa primera sesión informativa le dijo al Gobierno que el señor Guzmán le pagó al presidente mexicano, Peña Nieto, 250 dólares americanos?

—Eso no es correcto.

—¿No recuerda haberles dicho que hubo pagos hechos por el señor Guzmán al Presidente de México?

—Recuerdo el incidente pero no esa cantidad, y entonces a partir de entonces me corregí y les dije que no quería compartir cuál había sido la cantidad porque no estaba seguro al respecto.

—Bueno, desempaquemos un poco de eso, si podemos. ¿Dijo que cometió un error?

—Sí, señor.

—Y el error fue la cantidad de dinero que se le dio al Presidente de México, ¿correcto?

—La cantidad de dinero que el señor Joaquín Guzmán me había mencionado.

—Pero inicialmente dijo en su primer informe que 250 millones de dólares fueron solicitados al señor Guzmán por el Presidente de México, en su primer informe (...) Usted inicialmente, ya sea por error o de otra manera, en su primer conjunto de informes del Gobierno, les dijo que el señor Guzmán le pagó al Presidente de México 250 millones de dólares, ¿correcto?

—Si su señoría me permite responder a un abogado, ese mismo error que acaba de cometer, ese es el mismo error que cometí comenzando con el informe.

—¿El error que afirma que cometió es ese del primer interrogatorio, que le dijo al Gobierno que el señor Guzmán pagó al Presidente Peña Nieto 250 millones de dólares americanos, ese es el error del que está hablando?

—Les dije que le habían pedido una cantidad de dinero y que había ofrecido una cantidad diferente o que tenía dada esa cantidad, pero podría haber sido una cantidad diferente. Así que no quise mencionar la cantidad porque no estaba seguro en el momento.

—Pero usted mencionó una cantidad en ese primer informe, ¿o no?

—Sí, señor.

—Y el número fue de 250 millones de dólares, ¿no?

—Sí, señor.

—¿Y usted dijo que una mujer llamada Madre María entregó cien millones de dólares americanos al presidente Peña Nieto en la Ciudad de México?

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción.

JUEZ: Anulada.

—Es un malentendido. No fue así.

—¿Le dijo al gobierno…

JUEZ: Un momento. En un momento conveniente, yo quiero cortarlos. No tiene que ser ahora. Usted puede terminar su línea

Señor LICHTMAN: Sí.

—Usted dijo durante las sesiones informativas iniciales que al señor Guzmán se le pidió que pagara 250 millones de dólares, ¿correcto?

—Sí, señor.

—¿Y conoce a una mujer llamada Madre María, correcto?

—Comadre María es la abogada del señor Joaquín Guzmán, como comadre, y lo que pasó fue...

—¿Puedo hacer las pregunta

JUEZ: Déjeme ver si puedo ayudar. Por favor explique al testigo que si es posible que él responda las preguntas con un sí o un no, él debe hacer eso. Si hay más información, entonces el Gobierno tiene derecho a hacerle más preguntas más tarde. Si no puede responder la pregunta con sí o no, entonces él simplemente puede decir que no puede responder la pregunta con sí o no.

EL TESTIGO: Gracias, señoría.

JUEZ: Adelante.

—No puedo responder la pregunta con un sí o un no, señor.

—La pregunta que tengo para usted es: ¿Le dijo al gobierno, en realidad, déjeme retroceder. La pregunta que dije es: ¿Conoce a una mujer llamada María?

—Comadre María.

—¿Conoce a esa persona?

—Sí.

—¿Le dijo al Gobierno en esas primeras sesiones informativas que entregó 100 millones de dólares al Presidente Peña Nieto en la ciudad de México?

—No puedo responder esa pregunta con un sí o un no.

—Señor, simplemente pregunté: ¿Le dijo al Gobierno en su primer informe que la Comadre María entregó 100 millones de dólares al Presidente Peña Nieto en la Ciudad de México? ¿Les dijo eso en su primer interrogatorio, sí o no?

—No.

—¿También le dijo al Gobierno durante este primer informe que los 250 millones de dólares que se solicitaron del señor Guzmán también fueron solicitados al señor Mayo Zambada, ¿juntos?

—No.

—¿Está seguro?

—Sí.

—¿Repasó este tema antes de testificar hoy?

—No, pero está claro para mí.

—¿Le quedó claro entonces?

—Joaquín me lo contó.

—Le pregunté si estaba claro en ese momento, cuando le dijo al Gobierno al respecto.

—No, no estaba completamente claro debido a la cantidad de dinero.

—El 12 de abril de 2016, sólo unos meses después, ¿asistió a otro informe con los fiscales?

—Sí, señor.

—¿Recuerda esa fecha?

—¿Podría recordarme, por favor?

—¿El 12 de abril de 2016, unos meses después, asistió a un interrogatorio con el gobierno?

—Bien.

—En ese informe, usted contó una historia sobre el hecho de que Guzmán pagó un soborno al Presidente Peña Nieto de 100 millones de dólares, ¿no?

—Eso es correcto.

—Y usted afirma que el soborno ocurrió en octubre de 2012, ¿correcto?

—No puedo responder eso con un sí o un no, y me gustaría para ampliar ese tema, para contarle cómo fue.

—¿Y usted testificó que durante esa sesión informativa le contó al Gobierno que el señor Guzmán le pagó al Presidente de México 100 millones de dólares?

—Sí, señor.

—¿Y le dijo al Gobierno que ese soborno ocurrió en octubre de 2012?

—Sí, señor.

—Y la elección en México, como saben, ¿fue en noviembre de 2012?

—Eso creo, creo.

—¿Y mencionó en esta sesión de que Andrea Fernández fue empleada por J.J. Rendón?

—Sí, señor.

—¿Y para ayudar en la campaña de Nieto?

—Sí, señor.

—Y para aclararle al jurado, ¿J.J. Rendón es un consultor político?

—Sí, señor.

—Y como le dijo al gobierno, ¿Andrea le mostró fotos de maletas llenas de dinero en efectivo en el avión privado de J.J. Rendón?

—Ella me mostró fotos con maletas llenas de efectivo, pero no fue en el avión de J.J. Rendón.

—¿Está seguro de eso?

—Recuerdo, sí, señor.

—Las maletas llenas de efectivo de las fotos que Andrea Fernández les envió, ¿dónde estaba ella cuando tomó esas fotos?

—No recuerdo, señor, no recuerdo si fue en la Ciudad de México.

—Bueno, ¿recuerda haberle dicho al Gobierno que los aviones diplomáticos no tienen que detenerse en la aduana, y que es así cómo se transporta el dinero sin ser notado?

—Sí, señor, pero no recuerdo haber dicho que era dinero.

—¿Dinero que había en las maletas?

—Eso es correcto.

—Bueno, ¿qué había en las maletas llenas de efectivo de las que usted acaba de testificar?

—Según Andrea, ella me envió algunas fotos de maletas y… pero creo que fue en la Ciudad de México, con dinero.

—Bueno, ¿pero le dijo al Gobierno en febrero de 2016 que Andrea envió fotos de maletas llenas de dinero durante la campaña?

—Sí.

—El punto es que esas maletas llenas de efectivo, que mencionó al Gobierno, ¿estaban destinadas al Presidente Peña Nieto?

—No podría decírselo.

—¿En noviembre del '17 asistió a otra sesión con el Gobierno?

—Sí, señor.

—¿Y también hubo una discusión sobre los sobornos para el Presidente Peña Nieto?

—Eso creo, señor.

—Esta reunión en noviembre del '17 fue un año y medio después de comenzar a informar al gobierno, corrección… en realidad casi dos años después, ¿correcto?

—Sí.

—Y en este informe, ¿usted afirma que el Presidente de México se había puesto en contacto con el señor Guzmán?

—Sí.

—Y el mensaje era que el señor Guzmán no tenía que esconderse. ¿Eso le dijo al gobierno?

—Sí, eso mismo es lo que me dijo Joaquín.

—¿Y lo que quería la presidencia era dinero?

—Trabajar con él, sí.

—Para trabajar con él, ¿se refiere a que el señor Guzmán pagara dinero y el Presidente le permitiría al señor Guzmán continuar trabajando?

—Eso me imagino.

—¿Y le dijo al Gobierno en noviembre de 2017 que el presidente Peña Nieto le había pedido a Guzmán 250 millones de dólares, pero que el señor Guzmán le ofreció 100 millones de dólares?

—Eso es correcto, pero puedo tener algo de confusión alrededor de los números.

—Voy a llegar a eso. Sólo estoy hablando antes del tema de la confusión que fue a finales de noviembre ’17, que mencionó la solicitud de 250 millones y el pago… ¿o la oferta de cien millones de vuelta?

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción. Preguntó y respondió.

JUEZ: Sostenida. Me temo que necesito una barra lateral.

BARRA LATERAL

Señor LICHTMAN: ¿Quiere saber la relevancia?

JUEZ: No. Necesito saber más. Ustedes saben mucho más trasfondo de esto que yo; pero la manera en la que está saliendo, parece que el testigo alega que el señor Guzmán le dijo sobre este soborno de estos 250 o cien millones para Peña Nieto para que lo dejara en paz y que este testigo no sabe nada más que lo que le dijo el señor Guzmán.

SRA. PARLOVECCHIO: Correcto.

Señor LICHTMAN: Eso no es lo que dijo al inicio. No mencionó que era del señor Guzmán.

JUEZ: No le preguntó, como que salió ahora cuando dijo que eso era lo que el señor Guzmán le había dicho.

Señor LICHTMAN: Déjeme decirle el punto de todo esto. No es que se pagaran los cien millones al Presidente de México. Cuando fue interrogado inicialmente, da la historia de que se pidieron 250, y que tomaron 100. Después vuelve a ser interrogado unos meses después, el 16 de abril, y dice que se pidieron 250, y que recibieron 100 millones de dólares. Después se le vuelve a preguntar en noviembre de 2017, que es como año y medio más tarde, 250 pedidos y 100 millones pagados. Luego está el gran final, que en septiembre de 2018, hace apenas unos meses, tiene un informe sobre el tema, y se le pregunta por el pago; y, de la nada, Ya no me acuerdo de nada, que es por lo que estoy peleando tanto porque ahora no recuerda. Mi punto es que cambió la historia por una razón.

JUEZ: De acuerdo. Eso es perfectamente legítimo. No me molesta que vaya allá, pero usted entiende, claro que en la redireción va a salir como que no sabe nada del señor Guzmán.

Señor LICHTMAN: Está bien. Entiendo. Mi punto son los números, que cambian de la nada.

JUEZ: Va más allá de eso.

SRA. PARLOVECCHIO: Estoy de acuerdo. Creo que hemos establecido eso. Él dijo en múltiples ocasiones que estaba confundido con los números.

Señor LICHTMAN: No dijo eso hasta hace unos meses. Estaba seguro de los números hasta hace unos mese.

JUEZ: Puede llevarlo por ahí. Ya pasó la mayor parte. Cierre el hoyo, hay que seguir.

Señor LICHTMAN: Estoy en la última.

JUEZ: De acuerdo.

Señor LICHTMAN: Gracias.

(Fin de la barra lateral).

(En corte abierta).

—Señor, en septiembre de 2018, hace solo unos meses, ¿usted fue interrogado nuevamente por los fiscales?

—Sí, señor.

—Y esto fue un informe inusual en el sentido de que solo estaban en un tema, ¿no?

—Sí, señor.

—¿Y esto era inusual porque normalmente cuando era interrogado, se sentaría durante horas y discutiría cualquier cantidad de temas?

—Sí, señor.

—Ahora, en este interrogatorio, que ocurrió hace sólo unos meses, notó que aunque previamente había proporcionado información exacta, montos en dólares que el señor Guzmán supuestamente había pagado al Presidente de México, en varios otros informes, usted había pensado mucho en eso y ahora determinó que estaba confundiendo las cantidades de dinero, ¿correcto?

—Eso es correcto.

—Ahora, ¿usted sabe que este problema de pagos de sobornos a Presidentes de México es un tema muy políticamente cargado?

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción.

JUEZ: Sostenida.

—¿Sabe que este problema ha estado en las noticias?

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción.

JUEZ: Sostenida.

—¿Aparentemente, lo que testifica hoy es que aunque sus cifras numéricas fueron las mismas en enero del 16, abril del 16, noviembre del 17, septiembre de 2018, de repente los números se vuelven borrosos?

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción.

JUEZ: Le permitiré que responda.

—Sí, señor.

—Ahora, ¿tuvo un informe en junio de 2018 en el que pasó por una llamada telefónica en la que había discutido sobre un narcotraficante llamado El Mago?

—¿El Mado?

—El Mago, M-A-G-O, Mago.

—El Mago es un hechicero. No es ningún narcotraficante.

—Bueno, tal vez es un mago que soborna al Presidente de México

—No, no, no lo creo, señor.

—Ahora, hemos discutido obviamente del Poder Judicial mexicano, de la policía al Ejército, a los judiciales a los locales, de los políticos municipales a la oficina del Presidente, ¿todo es corrupto?

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción.

JUEZ: Es demasiado amplio. Sostenida.

Reformúlelo, por favor.

—¿Ha testificado que la policía mexicana es corrupta?

—Eso es correcto.

—¿La policía local en México, corrupta?

—Sí, señor.

—¿Los militares mexicanos, corruptos?

—No, señor.

—¿El Ejército no es corrupto?

—No, no lo sé con seguridad.

—Bueno, ¿ha oído que son corruptos?

—¿Sabe usted si los jueces en México son corruptos?

—Algunos.

—¿Y tiene conocimiento de que muchos políticos locales en México son corruptos?

—Sí, señor.

—Y, como acaba de testificar, ¿El Presidente de México ha sido corrompido?

\u0009SRA. PARLOVECCHIO: Objeción.

\u0009JUEZ: Sostenida.

—¿Y usted afirmó que el señor Guzmán tenía enemigos como el grupo de narcotráfico de los Beltrán-Leyva?

—Sí, señor.

—¿Y usted afirma que ocurrió una guerra entre el señor Guzmán y los Beltrán-Leyva?

—Sí, señor.

—Y asistió a sesiones informativas en febrero de 2016;¿correcto?

—Sí, señor.

—Y en ese informe, ¿usted le dijo al Gobierno que los Beltrán-Leyva le pagaron al ex presidente mexicano Calderón por protección contra el señor Guzmán?

—Me gustaría ver ese documento.

—HACV-28, página tres, párrafo ocho. Puede leer la parte subrayada allí. Y avíseme si eso refresca su memoria sobre lo que dijo al Gobierno de que la organización Beltrán-Leyva estaba pagando al presidente Calderón por protección contra el señor Guzmán.

—No recuerdo muy bien este incidente.

—Pregunté...

\u0009JUEZ: "Sí" o “No".

\u0009

—¿Recuerda que la pregunta era si esto refrescaba su memoria sobre lo que le dijo al Gobierno de que los Beltrán-Leyva le pagaban al presidente Calderón por protección en esta guerra contra el señor Guzman?

—En este momento, no recuerdo eso.

—Bueno, olvide lo que les dijo. ¿Era verdad?

—Bueno, los Beltrán-Leyva enviaron su ejército contra Joaquín sí.

—Estoy preguntando si es cierto que los Beltrán-Leyvas pagaron al presidente Calderón por ayuda durante su guerra con el señor Guzmán.

—No recuerdo si eso fue para el Presidente Calderón.

—¿A quién se hicieron los pagos, si lo sabe?

—Creo que fue al Ejército.

—Bueno, ¿no dijo en el mismo informe que el señor Guzmán estaba pagando a los militares por su asistencia en la guerra contra los Beltrán-Leyva?

—Con el Capitán, sí, señor.

—¿Los militares?

—Fuerzas especiales.

—¿Militar?

—Sí.

—Y acabas de testificar hace un par de minutos que no creía que el Ejército mexicano fuera corrupto, ¿pero de hecho lo eran?

—Me confundí. Sí, señor, tiene toda la razón.

—Y usted le dijo al Gobierno que durante la guerra con los Beltrán-Leyva, enemigos de los Beltrán-Leyva contactarían al señor Guzmán y le proporcionarían números de teléfono de los miembros de los Beltrán-Leyva; ¿correcto?

—Sí.

—Y usted dijo que lo que le dijo al Gobierno fue que el señor Guzmán luego rastrearían e identificarían las ubicaciones de esos números, esos números de teléfono usados; ¿correcto?

—Eso es correcto.

—¿Y luego le dijo al Gobierno que el señor Guzmán proporcionaría esas coordenadas, esas ubicaciones, a sus contactos dentro del Ejército mexicano?

—Les daría un número, sí, señor. Afirmativo.

—Y usted le dijo al Gobierno que el señor Guzmán pagaba entre 10 y 12 millones de dólares para iniciar una operación militar y matar o capturar asociados de los Beltrán-Leyva; ¿correcto?

—Esas eran las cantidades que escucharía, sí, señor.

—¿Y usted afirmó que esto había sucedido, estas operaciones militares para matar a los Beltrán-Leyva habían sucedido de dos a tres veces?

—Sí, señor.

—Entonces, durante la guerra entre los Beltrán-Leyva y el señor Guzmán, según usted, ¿estaba pagando a los militares para que lucharan por él?

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción a la forma.

JUEZ: Anulada.

—La organización, sí, señor.

—¿La organización Beltrán-Leyva?

—El Cártel de Sinaloa con Joaquín Guzmán Loera.

—¿Y la guerra entre Mayo y Chapo contra los Beltrán-Leyvas?

—Mayo, Chapo, los otros contra los Beltrán-Leyvas, sí, señor.

—¿Pero la única, la única parte de esta ecuación que usted no recuerda es el hecho de que los Beltrán-Leyvas estaban pagando al Presidente mexicano Calderón para que también luchará por él?

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción, expresa erróneamente el -

JUEZ: Sostenida.

—¿Le resulta inusual que esa sea la parte que no recuerda?

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción.

JUEZ: Sostenida.

—Ahora, ¿también le dijo al Gobierno que la Policía Federal mexicana traficaba drogas con los Beltrán-Leyva?

—Creo que sí, señor.

—Bueno, le dijiste eso al Gobierno, ¿no?

—¿Podría recordarme con un documento, por favor?

—Ciertamente puedo.

—Gracias.

—HACV-28, página cinco, párrafos 13 y 14. Si puede leer esos dos párrafos para usted mismo cuando estén traducidos y avíseme cuando haya terminado. ¿Eso refresca su recuerdo sobre lo que le dijo al Gobierno de que la Policía Federal mexicana traficaba drogas con los Beltrán-Leyva?

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción.

JUEZ: Denegada.

—Eso fue posible. De hecho en ese documento que usted tenía, estaba explicando que mi esposa, Angie San Clemente, y yo estábamos trabajando con la Policía Federal mexicana. Nosotros habíamos sido autorizados por Joaquín Guzmán Loera para importar cocaína de Argentina a México.

—Señor, la pregunta simplemente era, habiendo leído eso, ¿eso renueva su recuerdo de que le dijo al gobierno que la Policía Federal mexicana traficaba drogas con los Beltrán-Leyva?

—Sí, señor.

—¿Y le dijo al Gobierno que las maletas llenas de cocaína fueron enviadas en un avión desde Argentina a México?

—Sí, señor.

—¿Y usted le dijo al Gobierno que una vez que estaban en México, la Policía Federal recuperaba las maletas?

—Sí, señor.

—¿La policía recibiría una foto de las maletas y el número de vuelo?

—Sí, señor.

—¿Y luego, según usted, usted dijo que la policía reclamaría después las maletas en el equipaje porque tenían la información del vuelo y una foto de las maletas?

—Sí, señor.

—¿Y usted afirma que la policía luego vendería las drogas?

—Sí, señor.

—¿Y usted le dijo al gobierno que la policía era realmente cliente de los traficantes de drogas?

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción, 401, 403.

JUEZ: Anulada.

—Sí, señor.

—¿Y le dijo al Gobierno que estos federales mexicanos también hacían lo mismo por un narcotraficante llamado Barbie?

—Sí, señor.

—Ahora, obviamente, otro tema. ¿Usted obviamente estaba profundamente involucrado en la corrupción de los funcionarios públicos en Colombia?

—Sí, señor.

—¿Estuvo involucrado en sobornar al ejército?

—¿Militar?

—Militar colombiano.

—Colombiano, sí.

—¿Policía? ¿Policía colombiana?

—Sí, por supuesto.

—¿Políticos?

—Sí, señor.

—¿Fiscales?

—Sí, señor.

—En Colombia, ¿sabía de un general Betancourt-Llanos?

—Betancourt-Llanos. Él era el novio de mi hermana.

—Su hermana…

—Lucía.

—¿Lucía?

—Augusto Betancourt.

—¿Y usted y su familia lo corrompieron?

—No sé en qué sentido. Era muy buen amigo de la familia y, de hecho, me mostró o me enseñó, más bien, como disparar. Él quería que yo fuera parte del Ejército.

—No, de hecho, ¿Augusto Betancourt proporcionó a la familia Cifuentes protección de los rivales?

—Sí, señor.