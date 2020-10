Capítulo 17 | Cuánto costaba matar

— ¿Recuerda su testimonio sobre los libros de contabilidad?—, le preguntó William Purpura a Juan Carlos Ramírez Abadía. El interrogatorio de la defensa de El Chapo continuaba. El tema se centraba en asesinatos y su costo.

—Correcto—, respondió Chupeta. Tenía claro de qué le estaba hablando el defensor del narcotraficante mexicano.

-- Y los libros de contabilidad que discutió ayer que involucraban envíos de cocaína, aproximadamente diez envíos de cocaína, ¿correcto?

—Sí.

—Estos libros de contabilidad además tenían otra información; ¿es correcto, señor?

—Lo es.

—En particular, especificó en el libro principal gastos en asesinatos, matanzas; ¿es eso correcto señor?

—Lo es.

—Quiero dirigir su atención a lo que ha sido resaltado—, William Purpura le dijo eso después de presentarle un libro de contabilidad. Una de las evidencias en poder del Gobierno de Estados Unidos. —¿Ve eso, señor?

—Sí, señor.

—Y la palabra Charla Vero, 3 personas, ¿lo ve?

—Correcto.

—Y esa es una referencia al pago del asesinato de tres personas; ¿estoy en lo correcto, señor?

—Lo está.

—Ahora, ¿sabe los nombres de las tres personas que fueron asesinadas?

—No los recuerdo.

—¿Y cuánto dinero se gastó para asesinar a esas tres personas?

—45 mil dólares.

—Voy a mostrarles a continuación otro ejemplo de GX-302, Prueba del Acusado 242-B. Y hay otra referencia que se destaca aquí. ¿Puede ver esa referencia?

—Correcto.

—Y eso, de nuevo, es otra referencia a un asesinato de Tatiana, ¿correcto, señor?

—Lo es.

—Y usé ese nombre. ¿Quién es ese individuo?

—Era el hermano de Víctor Patiño.

—¿Y cuánto le costó mandar asesinar al hermano de Víctor Patiño?

—338 mil 776 dólares.

—¿Por qué fue tanto dinero para este asesinato en particular?

—Porque los que participaron en la matanza fueron un gran grupo de sicarios.

—Y mostrándole lo que ha sido etiquetado como Prueba del Acusado 242-C, que es otro extracto de la Prueba Gubernamental GX-302. Y, nuevamente, puede ver la sección resaltada; ¿es eso correcto señor?

—Es correcto.

—Y, de nuevo, ese es otro pago por un asesinato, por la toma de una vida humana; ¿es correcto, señor?

—Lo es.

—¿Y qué vida se tomó en este caso particular?

Ese fue un teniente de Patiño Fomeque.

—¿Y cuánto dinero se gastó para el asesinato de este teniente?

—200 mil dólares.

—Y si nos tomáramos el tiempo y fuéramos por todos los libros, habría aproximadamente unas 150 anotaciones de dinero gastado en asesinatos; ¿Es correcto, señor?

—Ese podría ser el caso, es posible. No los he contado, pero es posible. Voy a mostrar lo que ha sido etiquetado como Prueba del Acusado 232, y le preguntaré si puede reconocer a esa persona en particular.

—Sí, señor.

—¿Y quién es él?

—Él es mi, era mi teniente principal, Laureano Rentería Mantilla.

—Ahora, lo hemos escuchado hablar del Sr. Rentería durante su interrogatorio directo; ¿es correcto, señor?

—Lo es.

—Y él, como usted indicó, fue uno de sus tenientes; ¿es eso correcto, señor?

—Correcto, señor.

—Y también era un amigo muy cercano; ¿es eso correcto señor?

—Correcto, señor.

—Y uno de sus trabajos era que él era parcialmente responsable de los libros de contabilidad que revisamos; ¿es correcto, señor?

—Así es, señor.

—Junto con una persona que identificó como Sr. Alzate, ¿A-L-Z-A-T-E?

—Correcto.

—Y esas dos personas tendrían información muy personal sobre esos libros de contabilidad, ¿correcto, señor?

—Así es, señor.

—Y el Sr. Rentería fue arrestado antes que usted; ¿es eso correcto señor?

—Sí, señor.

—Mientras estaba en Brasil, él estaba en Colombia; ¿es eso correcto señor?

—Lo es.

—Y fue arrestado en una de sus caletas, uno de sus casas que era un escondite, ¿correcto, señor?

—Correcto.

—¿Y hubieron millones y millones de dólares incautados como resultado de su arresto?

—Así es, señor.

—Y ese individuo tenía conocimiento íntimo de no sólo de los libros de contabilidad, pero de sus muchas caletas, sus escondites, ¿correcto señor?

—Así es, señor.

—Aquel individuo tenía gran conocimiento sobre su organización, de la que ha estado testificando; ¿es eso correcto señor?

—Así es, señor.

—Ahora, ¿está familiarizado con un lugar que creo que está cerrado ahora, Cómbita, en Colombia?

—Cómbita, sí, señor.

—Y Cómbita era un lugar donde muchos colombianos eran alojados antes de su extradición, ¿correcto, señor?

—Así es, señor.

—Ahora, Sr. Rentería, él fue a La Picota porque Cómbita estaba cerrado, correcto, señor?

—Según tengo entendido, eso es lo que pudo haber sucedido. Sin embargo, no estoy seguro.

—Bueno, sabía que fue arrestado y lo sabía por toda la información, por todos sus informantes, que él estaba en La Picota, ¿correcto, señor?

—Sí, señor. Sí señor, correcto.

—Quería saber dónde estaba su hombre principal; ¿es eso justo decirlo, señor?

—Sabía dónde estaba.

—Y sabe, y sabe, y sabe que el Sr. Rentería, nunca salió de La Picota, ¿o sí, señor?

—Eso es correcto.

—Fue envenenado en esta prisión de máxima seguridad, ¿o no, señor?

—Eso es lo que otros tenientes informaron… me informaron.

—Y con su muerte murieron muchos secretos sobre su organización; ¿es correcto, señor?

—Murió y tenía mucha información sobre mi organización, eso es correcto.