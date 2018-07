En México se alinearon todos los astros: Carlos Urzúa

Carlos Manuel Urzúa Macías, virtual secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que se alinearon los astros con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ya que lo han buscado más de 76 fondos de inversión con el interés de invertir en México los próximos seis años.



“No me alegro por las desgracias ajenas, pero hay varios países emergentes que no están en un buen momento como Argentina, Brasil, Turquía, incluso desarrollados como Italia; en México se alinearon todos los astros y diosito es bueno”, manifestó el futuro responsable de las finanzas públicas.



Adicionalmente, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) puso en la mesas mesa una inversión privada y público de lo a equivalente al 30 por ciento del producto interno bruto (PIB). La inversión en este momento en la economía mexicana es de 22 por ciento como proporción del PIB, comentó a El Sol de México.



El funcionario nombrado por Andrés Manuel López Obrador, quien ganó la elección presidencial del 1 de julio de 2018, camina sin lujos, sin escoltas, así como explica que notiene secretaría y “vea mi coche —un Vento color blanco— que no es de lujo”.



El futuro responsable de las finanzas públicas, quien mantiene el perfil bajo a su salida de la reunión de AMLO con unos 300 empresarios, es abordado en pleno estacionamiento del hotel Camino Real por Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de Citibanamex, para avisarle que está invitado a una reunión de consejo del próximo de 18 de julio. Todo pasa mientras busca su Vento y lo encuentra gracias a que activó el sensor para encender su vehículo.



Urzúa Macías es profesor investigador en el Colegio de México, así como fue Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal del 2000 al 2003 durante el gobierno de AMLO.



Como Secretario de Finanzas centró sus esfuerzos en mejorar la eficacia de la recaudación de impuestos, así como la distribución del ingreso adecuada, con el objetivo de canalizar más recursos financieros hacia los programas sociales.



—¿Qué fondo de inversión lo han buscado, tras el triunfo del candidato de Morena?, se le cuestionó al titular de la SHCP.



—Huy... Todo mundo nos ha buscado y llevó 76 fondos de inversión; desde Black Rock, Pimco, que son los más importante hasta fondo de inversión pequeñitos.



—¿Han sido 76 fondos de inversión?



—A mi me han buscado 76, pero otros de los asesores económicos como Gerardo Esquivel, quien será el futuro subsecretario de Egresos de la SHCP, ha visto más.



—¿Habrá crisis volatilidad por el triunfo?

—No para nada, nos ha ido muy bien y se alinearon todos los astros con nosotros. Estamos muy bien, el tipo de cambio está muy bien comparado con lo que sucedía hace unas semanas.



—¿Es única ver una triunfo y una transición en América Latina como la de México?



—Nos ha ido bien, la verdad es que todo mundo está muy tranquilo, en el exterior también.



—¿El secretario de Hacienda propuesto por Andrés Manuel ha dormido los últimos días?



—Un poquito..



—¿Qué no lo ha dejado dormir?



—Ustedes los periodistas. Jajaja…



El futuro de secretario de Hacienda recordó que la reunión con los empresarios del CCE inició con felicitaciones a López Obrador, así comolos inversionistas nacionales están totalmente de acuerdo para colaborar en el crecimiento económico del país.



“El Consejo Coordinador Empresarial está hablando de tasas de inversión del orden de 30 por ciento del producto interno bruto (PIB); y si logramos ese nivel de inversión vamos a salir de la pobreza y vamos hacer una potencia mundial”, explicó.



La meta de inversión propuesta por la iniciativa priva serían sólo se ve en países asiáticos, pero para lograrlo necesita del apoyo del gobierno como de la iniciativa privada, agregó el doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin.



Según el matemático, el plan planteado por el CCE es incrementar la inversiónpública y privada en 8 por ciento más del PIB, que son 1.6 billones de pesos, en unos dos o tres años.



—¿Una inversión de 30 por ciento como proporción del PIB no se había visto en México?



—No, en muchos años. Aunque se dio en la época de los 60 y 70. Es muy difícil y es una meta ambiciosa. Nosotros no estábamos planteando tanto de inversión privada y pública y pensamos llegar a un 25 por ciento a 26 por ciento como proporción del PIB.



Andrés Manuel López Obrador planteó a los empresarios mexicanos un buen número de proyectos de inversión, importantes e interesantes.



“El proyecto que espero sea icónico el tren Maya, el cual irá de Cancún de Palenque y de unos 900 kilómetros de largo. Es un tren que es muy importante por la parte turística, sino por el movimiento de la personas”.



—¿Le plantearon los empresarios la inquietud de bajar la tasa de ISR?



—No, para nada.



—¿En el tema de los combustibles van a reducir o acotar la tasa del IEPS?



—El IESP sube y baja y cuando ven que el tipo de cambio se va muy para arriba, entonces lo ajustan para que la subida no sea tan pronunciada. Nosotros haríamos lo mismo y seguimos la misma política. El presidente electo ha dicho que los incrementos en términos reales sería con la inflación.



—¿Los nombres de Guillermo Ortiz y Santiago Levy?



—No creo que ellos estarían interesados y nosotros tampoco realmente los hemos contemplado.



—¿Les cierran las puertas?



—No se le cierran las puertas, simplemente no los hemos contemplado y creo que ellos.



Urzúa Macías dijo que están de acuerdo con un Consejo Fiscal para garantizar la prudencia en el manejo de las finanzas.



“Como nosotros lo entendemos y respaldamos no es un consejo donde haya un grupo de notables que digan ahora vas hacer esto y esto, pues no; ellos no son el gobierno y nosotros somos el gobierno”.



El equipo de Andrés Manuel está a favor de la implementación de un Consejo Fiscal como a lo que existe en Estados Unidos conocido como The Congressional Budget Office (CBO), que es algo extraordinario y uno de los mejores organismo en ese país por ser apartidista y no está a favor ni en contra de ningún partido, concluyó.