Estado Mayor Presidencial, hasta el fin del gobierno de EPN

“El Estado Mayor Presidencial seguirá en funciones hasta el término de la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto”, aseguró el General Roberto Miranda Moreno, jefe de este órgano que a lo largo de la historia se ha dedicado a garantizar la seguridad de los mandatarios mexicanos.



En declaraciones a El Sol de México, Miranda Moreno indicó que ante la coyuntura del nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, de eliminar el Estado Mayor, Miranda Moreno indicó que su posición es institucional y de respeto.

“Mi posición siempre será institucional y respetaré las decisiones que se tomen con respecto al Estado Mayor Presidencial”, dijo quien se perfila a ser el último Jefe de este cuerpo de seguridad.

Ante las dudas y la incertidumbre que se ha generado sobre el destino de los más de mil elementos de este cuerpo de elite, el General Roberto Miranda estimó que “se les dará un destino en las diferentes unidades que se encuentran desplegados en lo largo y ancho del territorio nacional”

Consideró que hasta el día de hoy no se han dado indicaciones al respeto, pero esto “sería hasta el término de la administración, porque el Estado Mayor Presidencial seguirá en funciones hasta el término de la gestión del Presidente Peña”.

Al ser cuestionado sobre sostendrían algún acercamiento con Andrés Manuel López Obrador, Miranda Moreno respondió que “no tiene conocimiento de ello”.

En pasadas declaraciones, el aún Jefe del Estado Mayor Presidencial dejó claro que este cuerpo se adaptará a las exigencias y requerimientos del nuevo gobierno, ya que este es un órgano institucional y moldeable a las exigencias que pida el próximo presidente de la República.

“Nosotros nos adaptamos siempre a las exigencias que se nos presentan y somos moldeables, podremos trabajar a como se nos indique. Nosotros no opinamos. Nosotros somos institucionales en lo que determine, nosotros aceptaremos eso”, aseveró el General.

Enfatizó que “la institución siempre ha estado al servicio de México, cuidando la institución presidencial y por consecuente, dar estabilidad a México”.

EL PUEBLO NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE CUIDAR A AMLO





El pueblo no tiene la obligación de cuidar a Andrés Manuel López Obrador, consideró Juan Ibarrola, especialista en Fuerzas Armadas. Además, indicó que el no contar con una seguridad de élite pone en riesgo su integridad ya que sus el Jefe del Estado México.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), Juan Ibarrola expuso que López Obrador esta “mal asesorado” en lo que tiene que ver con las funciones tanto del Estado Mayor Presidencial como de las Fuerzas Armadas en su conjunto.

“El pueblo no tiene la obligación de cuidarlo, porque el pueblo no está preparado para cuidarlo. Quien tiene que cuidarlo es el Estado Mayor Presidencial y es a la vez. El único cuerpo que tiene la preparación histórica para hacerlo”, expresó.

-¿Considera usted que está mal asesorado el Presidente electo sobre este tema?

Sí. Pero pudiera ser su intención, que es buena, el de recortar los gastos en su plan de austeridad, pero existen bases de seguridad nacional que se tienen que fortalecer y no se tienen que debilitar, sino que es por el bien del país no es por un tema político. Es por el bien de los ciudadanos. Pero sí está mal asesorado en ese sentido.

En la plática, Ibarrola manifestó que el pueblo no le pidió que desintegrara al Estado Mayor Presidencial, no es una exigencia ciudadana y este es un punto importante. “Nadie se lo ha pedido, simplemente él cree que es superfluo, que es un exceso y cree que el no tener el Estado Mayor Presidencial le va a dar una cercanía con la gente lo cual esa cercanía se convierte en un riesgo. Ahí radica la gravedad de esta decisión”.

Sobre la ayudantía que tendrá el Mandatario electo, expuso que es buena pero debe tener presente que es obligación del Estado mexicano cuidar al Presidente, protegerlo y esto es una máxima y es un tema legal.

“El Estado mexicano debe cuidarlo y debe protegerlo, pero él no quiere este tipo de protección, que es a lo que se ha inclinado y es más en apariencia, lo que son los cuerpos de guardias presidenciales se van a reintegrar para formar brigadas de Policía Militar.

“Ningún Presidente puede prescindir de los servicios que brinda el Estado Mayor Presidencial, ya que no solo son de protección, sino que son de Logística, salud, son inteligencia, administración y es operación, difícilmente puede prescindir de ellos”, remarcó.

Subrayó que López Obrador tendrá que considerar un grupo de elite que le garantice su seguridad en el Palacio Nacional y sobre todo porque en las giras nacionales o internacionales tendrá que contar con personal militar que le apoye en la logística.

-Esta idea de 20 personas que serán su ayudantía y que también será su seguridad, ¿no pone en riesgo la integridad de López Obrador?

-Yo creo que sólo es parte de un discurso. De entrada pone en riesgo a esas 20 personas porque ellos van a estar desarmados y eso los pondrá en riesgo en primer lugar a ellos, y si el presidente no tiene seguridad se vulnera la seguridad nacional.

Por último, aseguró que con los cambios que se vaticina se quedarán despedidos los elementos civiles que confirman al EMP y se terminará un legado de historia que desde Agustín de Iturbide se institucionalizó.