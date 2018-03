Exclusiva | Sector empresarial se encuentra unido: Juan Pablo Castañón

Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), asegura que las preferencias partidistas de los dueños del dinero no han provocado divisiones ni peleas, ya que hay unidad para rechazar las propuestas de los candidatos que no le convengan a México.



Después del ya basta lanzado el pasado martes, cuando tuvo como invitado de honor en la Asamblea Nacional al presidente Enrique Peña Nieto, los equipos de trabajo de los candidatos a la Presidencia de la República han mostrado disposición para presentar propuestas para erradicar la pobreza extrema, así como dar salud y pensión a los mexicanos.

Cuando se disiente de los planes del gobierno señala es porque se necesitan construir bases para un país libre abierto y democrático, dice a El Sol de México.

“México es primero antes que todo”, manifiesta el actuario por la Universidad Anáhuac del Norte y maestro en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Las propuestas de los aspirantes deben estar fundamentadas y en sintonía para encaminar a México a la modernidad, si no, se criticará hasta lograr uno de los mejores proyectos para brindar seguridad, empleo y combatir la corrupción, manifiesta.

—¿Te da miedo que las encuestas ponen a la cabeza a Andrés Manuel López Obrador en las votaciones para la presidencia?

—No tenemos candidato, no tenemos un partido político y hay empresarios que están con uno o con otro de los partidos políticos. Mi rol personal como dirigente de todos los empresarios es abrir el espacio al diálogo y construir una propuesta sólida y firme que sea opción para los mexicanos.

—¿Has visto peleas internas de los empresarios por el apoyar a AMLO, a José Antonio Meade o Ricardo Anaya?

—No se ha presentando, no lo he visto y no me tiene preocupado. En el sector empresarial hay unidad, a pesar de que cada empresario pueda tener sus preferencias políticas. Sabemos que queremos un México moderno.

—¿Todos los empresarios caminarán de la mano con su agenda presentada el martes al presidente Enrique Peña Nieto?

—Esta agenda tiene año y medio que la hemos venido construyendo y la seguimos trabajando, así como la iremos presentando en diversas entidades del país.

El CCE presentó el pasado martes la agenda “México Mejor Futuro”, la cual busca reducir la tasa de homicidios en 40 por ciento en cinco años y 60 por ciento en 10 años, y propone disminuir la tasa de corrupción en 25 por ciento en cinco años y en 50 por ciento en 10 años.

Castañón también pidió al futuro presidente convertir a México en la 10ª potencia exportadora y6° país más visitado del mundo en 10 años por los turistas extranjeros y lograr una inversión del 30 por ciento del PIB, ya sea del sector público y privado. También exigió a los aspirantes presidenciales mayor seriedad en sus propuestas.

—¿Después del ya basta se acercaron los asesores de los candidatos presidenciales con sus propuesta?

—Este viernes tendremos un encuentro en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Guadalajara; ahí espero se concreten encuentros con los equipos de trabajo de los candidatos para discutir los temas. Evidentemente solicitaremos encuentros públicos para que las personas, ciudadanos, empresarios, los profesionistas se enteren de qué opina cada candidato.

—¿Todos los candidatos han mostrado disposición?

—Con todos los candidatos estamos en comunicación con ellos. Una cosa es disentir y señalar las cuestiones que no estamos de acuerdo y desearíamos que se propusiera abiertamente para Mexico.

—¿Qué te da más miedo la corrupción o el populismo?

—No es comparable, aunque los dos temas son muy importantes. La corrupción es uno de los retos más grandes junto con la inseguridad y el combate a la impunidad. Sobre el estilo y la orientación de las campañas políticas, lo que nos preocupa es que estén bien sustentadas y debemos discutir a profundidad.

— ¿Le pedirán a los candidatos una nueva reforma fiscal para hacerle frente a los cambios impositivos en Estados Unidos?

— Desde hoy estamos trabajando con el Ejecutivo para hacer medidas fiscales, financierasy económicas, las cuales se tendrá muy pronto. Con la siguiente administración y el siguiente Congreso de la Unión estaríamos buscando un marco fiscal sustentable y sólido, así como una reorganización del gasto público.





— ¿Pedirán la reducción del impuesto sobre la renta a las empresas (ISR) y un impuesto al valor agregado (IVA) generalizado a la próxima administración?

— Hoy estamos pidiendo algunos incentivos y medidas financieras que apoyen y faciliten la inversión como medida económica. No es momento para hablar de una reforma fiscal profunda y amplia, ya que eso se hablará el nuevo Congreso de la Unión y el gobierno en transición en agosto de 2018.

— ¿Qué incentivos son necesarios para hacerle frente a la reforma fiscal de Donald Trump?

— La conversación (es sobre) incentivos fiscales, facilitación financiera y medidas económicas que faciliten la gestión de las pequeñas y medianas empresas. Con eso consideramos que responsablemente estamos dando una reacción positiva de compensación para las medidas fiscales que se tomaron en Estados Unidos.

—¿Qué satisfacción en presentar propuesta a los candidatos y estar en la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte?

—Muy entusiasmado, porque México está iniciando una nueva etapa de su desarrollo y la firma de los tratados internacionales, en particular el TLCAN nos tiene muy motivados y si lo logramos será importante para la economía mexicana. Los empresarios no podemos dejar de tener una visión del futuro.