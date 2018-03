AMLO planea abrir refinerías al estilo de India

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Encuentro Social), aseguró que barrerá la corrupción del “gobierno como se barren las escaleras”, de arriba para abajo, porque desde su punto de vista la corrupción no es un problema cultural, sino de honestidad de quienes gobiernan, y ese, “es el gran desafío” al que se enfrentará si gana las elecciones de 2018.

Se definió como “un necio” al que ya se le metió en la cabeza que va a acabar con la corrupción y, dijo,“lo voy a lograr, se va a desterrar la corrupción del país”. Aseguró que sabe cómo hacerlo y en caso de que falle, los ciudadanos podrán cuestionárselo.

“Hay que limpiar el gobierno de arriba para abajo, hay que barrer al gobierno como se barren las escaleras, y eso es lo que vamos a hacer. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos y lo mismo los presidentes municipales. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a ser honestos”, explicó el aspirante a la presidencia de la República.

Foto: Daniel Galeana

Durante un diálogo que sostuvo con los directores editoriales de los 60 periódicos de la Organización Editorial Mexicana (OEM), encabezado por su vicepresidente ejecutivo, Francisco Torres Vázquez, el candidato morenista detalló que los gobernadores no se enfrentan al Ejecutivo federal por la centralización de la inversión pública federal y la dependencia económica a la Federación.

“La mayor parte de los estados del país no tiene ingresos propios, por eso los gobernadores no pueden enfrentarse, ya no hablemos al presidente o al secretario de Gobernación, no pueden cuestionar para nada al secretario de Hacienda”, aseveró el exjefe de gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2005).

Construirá dos refinerías

En el foro con la OEM, López Obrador anunció su propuesta para detonar el sector energético en México. Explicó que busca rehabilitar las seis refinerías existentes, las cuales sólo operan al 30 por ciento de su capacidad.

Foto: Daniel Galeana

Y propuso construir otra grande en Paraíso, Tabasco, la cual ya no requerirá de mucho capital, puesto que cuenta con infraestructura y salida al extranjero. O bien, dos medianas, una en Paraíso, y otra en Ciudad del Carmen, Campeche.

Justificó el proyecto porque hace tres años en la India se construyó una refinería con sólo 8 mil millones de dólares y actualmente produce 600 mil barriles. Eso busca para México.

A cinco años de la instrumentación de la reforma energética, López Obrador advirtió que “va en picada la industria petrolera nacional, es muy grave porque si seguimos así, ya ni siquiera vamos a ser autosuficientes en petróleo”.

De 800 mil barriles diarios de gasolina, expuso, el país produce 200 mil e importa 600 mil, cuando en el 2013, el gobierno prometió que, para estas fechas, se generarían cerca de dos millones 800 mil barriles, y en la actualidad se produce lo mismo que hace 40 años: un millón 800 mil barriles, acusó el abanderado presidencial.

“No acepto que tengamos petróleo y tengamos que comprar gasolina, es como si vendiéramos naranja y tuviéramos que comprar jugo de naranja”, opinó sobre la compra de hidrocarburos al extranjero.

Además, mencionó que México se encuentra estancado en la producción de crudo debido a la falta de inversión. En Estados Unidos cuentan con 150 refinerías, mientras que México apenas llega a seis.

“Dieron como un hecho que la reforma energética era la panacea y ya venía la inversión, y todavía siguen diciendo eso: ¡ay viene la inversión extranjera, ay viene la dolariza! No llega nada, porque no hay inversiones, no hay exploración, no hay perforación, ¿cómo va a haber petróleo, si no están trabajando los equipos de perforación?”, reclamó.

Revisará contratos de la reforma energética

Admitió que sí revisará las cláusulas de los contratos derivados de la reforma energética para ver “¿cuánto le va a quedar a la nación? Si se llevan todas las utilidades, todas las ganancias, ¿cómo vamos a tener presupuesto para el desarrollo, para la educación, para la salud?”. Y agregó: “esto no es un asunto político, ideológico, es de juicio práctico”.

Foto: Daniel Galeana

Pero López Obrador garantizó que todo se realizará en el marco legal, “sin arbitrariedades”. Y para ello, adelantó, tiene listo a un equipo de abogados y expertos en la materia para que analicen los contratos. Aquellos que cumplan con lo estipulado en las leyes seguirán su curso, aclaró.

“No debe dar ningún temor. Que se actúe con transparencia, él que nada debe, nada teme; si están bien hechos los contratos, no va a haber ningún problema”, sentenció.

El candidato presidencial explicó que no puede dar un cheque en blanco y permitir que se repita el caso Odebrecht, donde hay contratos que beneficiaron a empresas vinculadas al poder, a políticos y altos funcionarios públicos.

“Yo no puedo dar un cheque en blanco; además, no queremos que sucedan cosas como las de Odebrecht, imagínense, se nos produce una crisis financiera, pero esa sí de grandes dimensiones. Vamos a revisar contratos, uno por uno, tenemos abogados muy buenos. No vamos a actuar de manera arbitraria, todo va a ser de conformidad con la ley; cualquier contrato tiene un mecanismo, una cláusula de revisión y las condiciones que se establece; vamos a hacer eso, para que el petróleo siempre beneficie a los mexicanos”, explicó.

Aseguró que él no representa el caos

Andrés Manuel López Obrador recordó que durante su administración como jefe de gobierno capitalino “no hubo caos”, incluso disminuyó la deuda pública en la entidad y las calificadoras financieras internacionales le otorgaron la máxima calificación en desarrollo.

Foto: Daniel Galeana

“Cuando fui Jefe de Gobierno en la Ciudad de México no hubo caos. Las más importantes calificadoras del medio financiero mundial, evaluaron la administración y la deuda en la Ciudad de México con triple A”, presumió.

Desmintió que durante gobierno en la ciudad hubiera confrontaciones con la inversión privada, por el contrario, creció la inyección de capital extranjero, se modernizó la entidad y se eliminaron los trámites burocráticos.



“No tuve ningún problema con nadie. Hubo inversión y se facilitaron las cosas, no había pagos de sobornos, moches, se podía invertir en la ciudad, entonces, hay que seguir informando, orientando, recordando a todos que lo que nosotros buscamos es seguir acabando con la corrupción, con la impunidad y quitar todos los miedos”, reiteró.

Mientras persistan los temores a una presunta amenaza a los intereses monetarios, “yo voy a seguir ensalmando, así se le llama en las comunidades del sureste, cuando se asustan mucho, dale un ensalmo a los niños para tranquilizarlos, vamos a seguir ensalmando”, bromeó el tabasqueño.

Habrá carta moral sin tocar la constitución política

En la reunión con directivos de la OEM, abundó en su propuesta de una Constitución moral. Es preferible que el tiempo del Estado en la radio y la televisión, se invierta en la difusión de la constitución moral que, en propaganda política, porque detrás de los problemas de corrupción, la sociedad atraviesa por una crisis de principios, comentó López Obrador sobre la importancia de la creación de una constitución moral.

Foto: Daniel Galeana

“Nosotros lo que queremos, es convocar a todos los que tengan algo que aportar y difundir: valores, principios. Yo prefiero que el tiempo del estado de la radio y televisión, se ocupe en difundir principios y valores que propaganda política, vamos a hacer acuerdos, vamos a tener convenios de información, de comunicación”, opinó.

Anunció que hará un Constituyente para que con la participación de los ciudadanos se elabore un documento que permita recuperar los valores, y después, se emprenderán campañas de difusión, en las que el adulto mayor recibirá una copia para que la comparta con sus nietos.

Esta Constitución, agregó, tendrá como base la carta moral de Alfonso Reyes que establece que la moral es el código del bien.

“Le voy a mandar la constitución moral, le voy a decir ayúdanos ahí con los nietos, dialoga con ellos, platica con ellos, vamos a infundir principios y valores, no nos va a costar nada prácticamente esa elaboración de una constitución. Vamos a convocar a un constituyente con ese propósito y luego difundir valores, básico”, concluyó.