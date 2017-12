Fiscalía tiene 3 líneas de investigación en asesinato de diputado Saúl Galindo

Con el homicidio del diputado Saúl Galindo y del activista Salvador Magaña no se ensucia el proceso electoral aseguró el Secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, quien adelantó que hay tres líneas de investigación en el caso del legislador y no se descarta a ninguna, incluso la de la delincuencia organizada. Mientras que el presidente nacional del PRD, Manuel Granados Covarrubias exigió justicia.

“Hay tres líneas de investigación, que posteriormente el Fiscal dará a conocer. No quiero adelantar ningún tema, quiero que esas tres líneas se desarrollen, estamos a 24 horas del homicidio, estamos tomando algunos interrogatorios en estos momentos, se están llevando varias líneas que está haciendo la fiscalía, hay tres elementos que se cuidan”, tras lo cual se le cuestionó si había presencia del crimen organizado y señaló que “no lo descarto tampoco, ni lo afirmo ni lo descarto”.

Roberto López indicó que este suceso es un “hecho focalizado, no es un hecho aislado que quede muy claro y en este caso estaremos trabajando. No confundamos a la sociedad es un hecho focalizado que hay que atender” y se trabajará en todas las líneas de investigación que se tengan.

Del proceso electoral que recién inició dijo que éste no está manchado y que en enero próximo se reunirá con los presidentes de los partidos políticos y las autoridades electorales para ver los temas en torno a este proceso electoral del 2018 y se desarrolle con tranquilidad y paz.

“No está manchado el proceso electoral, el proceso electoral camina, las instituciones son fuertes y los partidos políticos están con sus precandidatos en este momento, en abril inician las campañas. Haremos una reunión en enero con los órganos electorales y los presidentes de los partidos y en los puntos en donde se tengan detectados” como de riesgo se actuará para generar condiciones de paz.

López Lara negó que la seguridad haya sido rebasada y de está no se debe de sacar provecho político por lo que hizo un llamado a unirse para hacer un frente común y prevenir los delitos.

Mientras que el dirigente nacional del PRD, Manuel Granados demandó que se haga justicia en este caso “pedimos que se realicen las investigaciones correspondientes, que se generen las condiciones para detener a los responsables de este artero crimen y mostrar nuestra solidaridad con las víctimas, no sólo de Saúl sino de los miles de mexicanos que viven este esquema de violencia”.

Dijo que ya habló hasta con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien le expresó su preocupación por todos estos hechos violentos y le pidió que se generen las condiciones de paz y seguridad en todo el estado, porlo que estará al pendiente de la investigación.

Al cuestionarlo que si no era coincidencia que en menos de una semana ocurrió el homicidio de dos políticos integrantes de partidos que conforman la coalición “Por México al Frente”, dijo que abonan porque se recupere la paz y la tranquilidad, que no se garantice este esquema de violencia que ponga en riesgo la seguridad de las personas y sobre todo que no se tiña de rojo el proceso electoral

“Hacemos un llamado a los tres órdenes de gobierno a nombre de la coalición electoral para que se garantice la paz electoral en el 2018, es lamentable los hechos de violencia que han surgido en las últimas horas” en donde también asesinaron al presidente municipal de Petatlán en Guerrero.