Fuerzas Armadas refrendan compromiso al Gobierno y descartan anhelo de poder

Acompañado por las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó, en el Monumento a la Revolución, la ceremonia por el 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, acto en el que integrantes del Ejército y la Marina descartaron anhelos de poder y refrendaron su lealtad a la institución presidencial así como su compromiso con los proyectos prioritarios de gobierno.

En su mensaje, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval aseguró que la milicia está subordinada al Poder Ejecutivo y no busca poder alguno y puntualizó que no debe existir confrontación pues, ante momentos de adversidad se deben mantener firmes para imprimir fuerza en el cumplimiento del deber a la Nación.

"Es evidente que no anhelamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo, es evidente que no anhelamos ningún poder porque el poder supremo de la Federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, perfectamente definidos en nuestra Carta Magna, es evidente que no anhelamos ningún poder porque dependemos del Ejecutivo a cuya autoridad nos subordinamos por convicción.

"Apoyamos los proyectos prioritarios de su gobierno con todos los recursos humanos, materiales y financieros que la nación nos provee en aras del bienestar de los mexicanos, nuestra lealtad institucional es a toda prueba", afirmó el general Cresencio Sandoval.

Durante la ceremonia y como ya es tradición, el presidente López Obrador entregó diversas condecoraciones por servicio e insignias de ascenso a integrantes de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además el mandatario otorgó la condecoración Miguel Hidalgo en grado cruz a personal médico que en los últimos meses ha enfrentado la pandemia por Covid-19.

Posteriormente, sobre la Plaza de la República, hubo una representación sobre los antecedentes y el inicio de la Revolución Mexicana en el que militares disfrazados de Madero, Villa y otros personajes, escenificaron pasajes de la historia como el Plan de San Luis, el fortalecimiento del movimiento revolucionario, la toma de Ciudad Juárez y la caída de Porfirio Díaz.