Gobiernos de coalición terminarían con presidencialismo

México ya está maduro para un gobierno de coalición, está cansado del presidencialismo. La sociedad está preparada para incursionar por este nuevo sistema; a partir del primero de diciembre próximo, busca ser la fuerza mayoritaria en el Congreso de tal modo que pueda impulsar la formación del primer gobierno de coalición en la historia democrática de México, aseguró Luis Sánchez, coordinador del PRD en el Senado.

De acuerdo con el legislador el gobierno de coalición aportará una visión donde se fortalezca el equilibrio de poder y se apliquen de forma real las diversas facultades de control del Congreso de la Unión para transitar a un sistema parlamentario, afirma el senador Luis Sánchez (PRD).

Puntualiza que sí la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) gana la elección presidencial el primero de julio venidero, la consecuencia es conformar un gobierno de coalición que le dé estabilidad y gobernabilidad. Habría el compromiso de quienes lo integren, de apoyar e impulsar todo un programa de gobierno y ser corresponsables de ello, dice enfático el senador.

Por otro lado, el doctor Diego Valadés, académico e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, advierte que de no construirse los derechos para las minorías, “vamos a tener muy malas noticias el primero de diciembre próximo, gane quien gane”.

Se pronuncia por la pronta aprobación, en el Congreso de las reformas al Artículo 93 Constitucional para regular los derechos de las minorías parlamentarias, de manera que pueda darse la práctica democrática.

“Lo ideal es que sea cuanto antes, para que incluso quien resulte electo Presidente de la República a partir del 2 de julio y a reserva de lo que determine el Tribunal Electoral en materia de calificación, pueda avanzar en la convocatoria y preparación de un programa de gobierno con las fuerzas políticas que considere”.

¿Se ve viable un gobierno de coalición?

-Lo veo indispensable e ineludible. Dudo mucho que los partidos políticos se vayan a resignar a tener un papel de observadores a menos de que haya un solo partido que gane la Presidencia de la República y tenga más de la mitad del Congreso, esto es mayoría.

Advierte: De no ser así, las fuerzas políticas de manera natural van a presionar para que haya un gobierno de coalición.

Precisa: ¡Y en buena hora que así sea! Pues tendremos entonces un gobierno plural y no un gobierno monolítico, como lo hemos tenido en los últimos decenios.

Por su cuenta, Daniel Barceló, también investigador del IIJ de la UNAM, explica que esta nueva forma de gobierno consiste en la creación de un cuerpo colegiado en el Poder Ejecutivo que permita la discusión de las decisiones del Presidente.

Mientras que en el Congreso se impulse una interlocución con ambas, para que lo se ofreció a los ciudadanos en campaña, efectivamente se traduzca en un programa de gobierno que tenga posibilidad de ser aprobado en las dos cámaras con previsiones presupuestales o programas legislativos. De lo contrario, se frustra el ciudadano porque se le ofrecen cosas que luego no se cumplen.

SEMIPARLAMENTARISMO

Iniciaríamos un cambio de régimen: de presidencialismo a semi-parlamentarismo, afirmó Luis Sánchez; funcionaría todavía con la figura presidencial porque sigue siendo el Jefe del Ejecutivo.

Señala que la bancada del PRD en 2014 hizo una modificación a la Constitución donde se posibilita ya a que existan los gobiernos de coalición.

“En aquel entonces, decíamos que tendría que ser obligatorio un gobierno de coalición cuando el ganador no obtuviese 40% de la votación. Si tienes más del 40% te vas solo y sí no tienes esos sufragios, estas obligado a hacer un gobierno de coalición”, pero no quedó así”.

Desafortunadamente, lo que se quedó fue que el Presidente en turno puede optar en cualquier momento de conformar un gobierno de coalición y hacerlo al inicio de su ejercicio o puede ser ya avanzado el gobierno, con uno o más partidos, además del instituto que lo llevó al triunfo y representados tanto en Cámara de Diputados como en la de Senadores.

“Esa es la facultad que se le dio al Presidente de la República. También la facultad de que en cualquier momento, terminar con este gobierno de coalición. Eso es lo que dice la Constitución”.

Frase:

“El gobierno de coalición es un avance democrático y la reforma al 93 Constitucional debe estar aprobada en cualquier momento antes del primero de diciembre de este año”.

Diego Valadés

Destacado:

Gobierno de Coalición

Es la creación de un órgano colegiado dentro del Poder Ejecutivo para que las decisiones del Presidente, por disposiciones constitucionales, no sean unipersonales, sino que se puedan discutir.