Habrá refundación en el PRD, es necesaria dice Avila

Luego de la derrota electoral del 1 de julio, la desbandada de militantes y la pérdida del registro en 12 entidades, el PRD ha llevado a cabo un proceso de reflexión.

“Seremos un partido de ideas. Un partido de oposición critica, vamos a apoyar iniciativas de del nuevo gobierno que tengan un sentido social, pero también estaremos muy pendientes de que se cumplan las promesas que se prometieron en campaña, ya que pareciera ahora que lo que se dijo en la campaña no se podrá e concretar en la realidad”, dijo el secretario general del Sol Azteca, Ángel Ávila Romero

En ese contexto, el Sol Azteca prepara ya la elección en cinco estados del país, donde habrá comicios electorales el próximo año. Además señala que estará pendiente de las promesas hechas en campaña para que se cumpla lo prometido a la gente.

“Por lo pronto hoy daremos la batalla defendiendo los triunfos que ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nos quiere arrebatar como son los casos del estado de Puebla donde fuimos en alianza con el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano (MC), así como en la Ciudad de México con la alcaldía de Coyoacán, este último caso es un absurdo, es un robo”, reclamó el secretario general de ese instituto político, Ángel Ávila Romero.

Sin embargo, los dirigentes nacionales de diferentes expresiones entre ellos Juan Zepeda, Luis Sánchez, Fernando Belanuzarán, Alejandro Sánchez Camacho y el propio Ávila Romero, reconocen que para avanzar, el Sol Azteca debe empezar de cero, cambiar sus formas internas, debido a que el programa y ciclo del partido ya se agotó, “ya se cumplieron sus objetivos y propuestas por el cual se fundó como fue la figura de jefe de gobierno, órganos autónomos entre otros y ahora requiere su transformación, su refundación”, reconoce el secretario general del partido.

“Habrá refundación, yo creo que es necesaria y ese es el debate que estamos dando en este momento al interior del partido”, coinciden en señalar la secretaria de Comunicación, Estephany Santiago Fernández y Ávila Romero.

“El PRD debe pasar de ser un partido de masas para ser un partido de iniciativas políticas, hoy los partidos de masas ya no convencen, el sacudimiento que dio el partido Movimiento de Regeneración Nacional. Al sistema político mexicano es muy importante, los partidos políticos ya no son corporativos, no tienen futuro. Los partidos políticos son los que presentan las ideas a la sociedad”, reconoció el secretario general al Sol de México.