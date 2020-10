Capítulo 30 | El hacker colombiano

—Ahora, usted testificó que ayudó al acusado con sus comunicaciones. ¿Qué hizo en relación con eso?

—Bueno, debido a que Joaquín tenía mala comunicación en las montañas, mi hermano y yo trajimos un ingeniero en sistemas para resolver sus problemas de comunicación en las montañas—, respondió Hildebrando Alexander Cifuentes Villa a Gina Parlovecchio. —¿Quién es este ingeniero de sistemas?

—Cristian, ingeniero Cristian.

—¿Entonces lo trajo a las montañas?

—Eso es correcto.

➡️ Descarga aquí "Los compas del Chapo. Por esta información mataban"

—¿Cómo llegó el acusado a encontrarse con Christian?

—Lo conoció personalmente conmigo.

—Déjeme mostrarle lo que está marcado para identificación, lo siento, lo que está en evidencia como Prueba Gubernamental 94. ¿Quién es este?

—Cristian, el ingeniero.

—Ahora, brevemente, ¿cómo era la comunicación del acusado antes de que Christian fuera a las montañas y comenzara a trabajar para él?

—Era un sistema con algunas cajas Motorola FX-2500, celulares. Estaban en las montañas, y desde allí la señal se captaría con algunos teléfonos de largo alcance. La señal se rompía continuamente. Era muy inestable.

—Ahora, testificó que conoció a Christian en las montañas. ¿Qué hacía Christian cuando se acercaba a las montañas?

—Bueno, él llegaría al proyecto para resolver los problemas. Lo explicaría con todos los detalles. Joaquín estuvo muy activo y muy receptivo. Él hizo preguntas sobre el rango que alcanzaba y la seguridad que tendría con él en términos de voz.

—Ahora, ¿quién estaba a cargo de las comunicaciones del acusado antes de que el acusado se reuniera con Christian?

—Tenía otros ingenieros que eran locales, Adrián, Charlie, y otro grupo de chicos que estaban a cargo de los radios de comunicación.

—Mencionó a alguien llamado Adrián. ¿Quién es Adrián?

—Adrián, lo llamamos Gordito. Él es la persona de confianza a quien Joaquín asignó para hacer el trabajo que se hizo con Cristian.

—¿Alguna vez se reunió con Adrián?

—Sí. El Sr. Joaquín me lo presentó en persona.

—Voy a mostrarle lo que está en evidencia como Prueba Gubernamental 29. ¿Quién es este?

—Adrián, Gordito.

—Sólo para aclarar, ¿Adrián continuó trabajando para el acusado después de que Christian subió a bordo?

—Sí. De hecho, se quedaron y trabajaron en grupo.

—Ahora, ¿cómo cambió el sistema de comunicaciones del acusado una vez que Christian vino a trabajar para él?

—Fue mucho mejor.

—¿En qué sentido?

—En el sentido de que Joaquín estaba en comunicación con todos, con voz, con datos, encriptados.

—¿Cómo cambió el sistema de internet después de la llegada de Christian a trabajar para el acusado?

—Fue mucho mejor.

—Ahora, ¿cómo compró y pagó el demandado para configurar estos nuevos sistemas de comunicaciones?

—Una vez que Christian presentara el proyecto, Joaquín asignaría cualquier presupuesto que fuera necesario para que pudiera hacerse tan pronto como fuera posible.

—Mencionó antes a alguien llamado Charlie. ¿Charlie continuó trabajando con el acusado una vez que Christian fue a trabajar para el acusado?

—Sí, por supuesto. El joven Charlie fue la persona que instaló la antena.

—Ahora, además de un sistema de internet mejorado, ¿qué otros tipos de sistemas de comunicaciones creó Christian para el acusado?

—Bueno, Christian hizo cosas como de líneas telefónicas que eran virtuales, para llamar a cualquier parte del mundo. Por ejemplo, si Joaquín tenía una línea en Colombia, lo llamarían a un número en Colombia y él respondería desde México. Además, un sistema para interceptar teléfonos y se instalaron computadoras.

—¿Quién fue el principal punto de contacto de Christian en las montañas?

—Era yo.

—¿Cómo funcionaría el proceso cuando estaba configurando un nuevo sistema con Christian?

—Bueno, Christian llegaría y presentaría su proyecto. Vería cómo funcionaba y hablaría con Joaquín sobre los aspectos técnicos. Joaquín los entendía muy bien. Le dejábamos iconos directos en la pantalla, acceso directo, para que le fuera fácil acceder.

—Sólo para aclarar, cuando dijo que era fácil para él acceder, ¿a quién se refería?

—Entonces sería fácil de acceder para Joaquín Guzmán Loera desde su computadora privada.

—¿Cuánto pagó el acusado por este nuevo sistema de comunicación?

—Cientos de miles de dólares.

—¿Cómo sabe eso?

—Era mi trabajo enviar las transferencias electrónicas.

—¿Cuándo fue la última vez que vio a Christian en persona?

—Lo vi una vez cuando vino de visita a las montañas. Fue a finales de 2010 o 2011.

—¿Puede describir lo que sucedió en esa ocasión?

—Sí. Esa tarde llegó Christian con un nuevo proyecto para interceptar teléfonos y computadoras, un sistema de espionaje muy nuevo. Poco después, el Ejército se nos acercaba. Joaquín dio la orden de evacuar el sitio e ir a un campamento alterno que tenía. Y esa noche estuvimos corriendo aproximadamente toda noche hasta las primeras horas de la mañana. Estaba muy oscuro así que ninguno de nosotros podía ver el camino, hasta que hubo un poco de luz al amanecer. Continuamos nuestro camino hacia donde nos guiaban. Nos esperaban con algunas mulas, y ellos nos llevaron a un camino diferente. Todo esto fue en un cañón que era muy largo. Hasta el día siguiente en la tarde cuando algunos del personal de Joaquín vinieron y nos recogieron. Algunos de sus compadres, nos sacaron en camiones. Esa misma tarde Joaquín envió a Christian a vernos.

—Sólo para dar un paso atrás, ¿quién fue con usted en esta ocasión?

—Todos los guardias de Joaquín estaban allí, Adrián, Gordita, Christian, yo, don Joaquín, su padrino, don Juan y creo que también habían algunas mujeres.

—Cuando escaparon inicialmente, ¿fue a pie o por vehículo?

—A pie.

—¿Qué armas tenían los guardias de seguridad?

—Todos llevábamos rifles de asalto, AK-47, R15, bazucas, granadas y Barrett 50s.

—¿Qué es un Barrett 50?

—Es una ametralladora con balas de .50.

—¿Cuál fue el comportamiento de Christian mientras huían de los militares?

—Cristian estaba realmente asustado, y lo mantuve siempre a mi lado.

—¿Christian alguna vez volvió a las montañas después de este incidente?

—No que yo sepa.

—¿Cristian continuó trabajando para el acusado después de este incidente?

—Sí.

—¿Trabajó con él en persona o trabajó con él de alguna otra forma?

—Trabajó con él de forma remota a través de las computadoras.

—Voy a dirigir su atención al 2012. ¿Cristian siguió trabajando con el acusado en ese momento?

—Sí, estaba trabajando en un proyecto.

—¿Qué tipo de proyecto?

—Un proyecto con iPhones encriptados.

—¿Está familiarizado con el término extensiones?

—Sí.

—¿Cuáles son las extensiones?

—Las extensiones, era un servidor interno que teníamos. Y cada uno de los usuarios, todos teníamos una extensión. Entonces una extensión de tres dígitos nos fue asignada.

—Ahora le voy a reproducir una grabación, Sr. Cifuentes. Y para el jurado, y para el testigo, vamos a utilizar la Prueba Gubernamental 603D en David, 3T como en Tom, y voy a reproducir lo que hay en evidencia como Prueba Gubernamental 603E-3, y estaré reproduciendo toda la grabación.

—Sr. Cifuentes, ¿reconoce a alguno de los que hablan en esta grabación?

—Sí.

—¿Qué voces reconoce?

—A Cristian y a mí.

—Y solo refiriéndose a la transcripción, cuando escuchó su voz, ¿qué nombre vio en la transcripción?

—Álex.

—Y cuando escuchó la voz de Cristian, ¿qué nombre vio?

—Cristian.

—Ahora, en general, ¿de qué se trataba esta llamada?

—Bueno, habían dos temas. Hay dos temas principales. Me estaba dando algunos consejos sobre cómo podría usar o cómo podría hacer llamadas anulando números.

—¿Y el segundo?

—Bueno, en el segundo, me estaba diciendo o preguntando sobre el dinero, porque el Sr. Joaquín Guzmán tenía que aprobar el dinero, y necesitaba saber si podíamos ayudarlo a conseguir la aprobación, porque habían algunas pruebas que necesitaba hacer para algunos protocolos que iban a ser utilizados.

—Y quiero dirigir su atención a la primera página de la transcripción, párrafo 5. Donde Cristian dice: Al igual que solías marcar desde Senaos. ¿A qué se refiere aquí con Senaos?

—Los Senaos fueron los teléfonos que utilizamos en el montañas y era para que los usáramos de la misma manera, pero con iPhones en la ciudad, con tres dígitos.

—¿Alguna vez vio al acusado usar un teléfono Senao?

—Arriba en las montañas, sí.

—Ahora, también quiero dirigir su atención al párrafo 32 de la misma transcripción, donde Cristian dice: Aprueba el proyecto para nosotros ya con el señor para pedir ese dinero, para ordenar el equipo para pruebas, en otras palabras, es necesario para comprar.Lo siento. Lo siento. Equipos para pruebas. En otras palabras, hay una necesidad de comprar. ¿Qué entiende que Cristian quiere decir allí?

—Bueno, necesitaba dinero para poder comenzar a comprar el equipo y para ejecutar algunas pruebas.

—¿Ve alguna referencia a El Señor?

—Sí.

—¿A quién se refiere Cristian como El Señor?

—Cristian siempre llamaba El Señor, al Sr. Joaquín Guzmán Loera.

—Ahora, usted describió cuál era el sistema de extensión. ¿Por qué lo llamaron el sistema de extensión?

—Bueno, porque eran tres dígitos y fueron asignados como extensiones. Era como un servidor tronco con muchas extensiones, y a cada persona se le asignó una. O en el caso del señor Joaquín, tenía más de cinco.

—¿Qué tipos de dispositivos usó para hacer llamadas en este sistema de extensión?

—En las montañas sería Senaos, y en la ciudad cualquier teléfono que pudiera soportar ese software y que tuviera una señal de internet, por ejemplo, teléfonos Nokia, esos eran los más comunes.

—¿Alguna vez se comunicó a través de este sistema de extensión?

—Una vez que se activó, siempre.

—¿Y qué hay del acusado? ¿Se comunicó alguna vez con el sistema de extensión?

—Eso es correcto.

—¿Y cómo sabe eso?

—Estaba justo a su lado.

—Ahora, que sepa, ¿a quién le dio el acusado extensiones?

—Sólo las personas más cercanas a él.

—¿Podría dar algunos ejemplos?

—El Mayo, Virgo, Tomás, su sobrino, su hermano Guano.

—¿Quién podría llamar al acusado en el sistema de extensión?

—Quienquiera que él autorizara.

—Y, que usted sepa, ¿quién tuvo la extensión del acusado para poder llamarlo?

—De América del Sur, mi hermano. También Dámaso López Núñez lo tuvo. El Mayo Zambada, Virgo.

—Ahora testificó que Cristian también configuró un sistema para que el demandado pudiera hacer intercepciones. ¿Cómo se enteró de este sistema?

—Bueno, Cristian nos presentó el proyecto en persona.

—A Joaquín le gustó mucho. Y el software entonces fue instalado en teléfonos celulares, computadoras y desde la computadora tuvo acceso para activar el micrófono de cualquiera de los teléfonos interceptados. También podíamos activar la cámara. Podíamos extraer imágenes, archivos. Era como tener una copia del teléfono. Y cada vez que el usuario realizaba una llamada, inmediatamente generaba una notificación que llegaba directamente a la computadora de Joaquín Guzmán, y también se enviaba una copia directamente y automáticamente a un secretario que había sido asignado para intercepciones y comunicaciones. Y esa persona lo escuchaba todo lo que era importante y luego daría un informe a don Joaquín.

—Ahora, ¿a quién supervisaría el acusado en este sistema?

—Monitorearía a su abogado, sus jefes de seguridad, esposa.

—Usted mencionó que un secretario monitoreaba el sistema. ¿Quién era el secretario que vigilaba el sistema?

—Fue Benjamín, y su hijo, un joven que yo les presenté.

—¿Benjamín tenía un apodo?

—Ese era su apodo. Se llamaba Enrique, más bien Herminio Vega Cisneros.

—¿Tenía otros apodos además de Benjamín?

—Sí.

—¿Cuál?

—Los guardaespaldas lo llamaban Zazaza.

—¿Cómo se deletrea eso?

—Z-A-Z-A-Z-A.

—¿Qué papel, si es que tuvo alguno, tuvo Benjamín en la organización antes de hacer el seguimiento de estos datos interceptados?

—Era un conductor.

—Entonces, ¿qué haría Benjamín en este papel de monitorear el sistema de interceptación del acusado?

—Luego compraba teléfonos, computadoras. El ayudaría a instalar el software. Él agregaría ese software de ese teléfono a su computadora, y luego seguiría a las personas que fueron interceptadas. Tenía que pagar todas las facturas de internet para todos esos teléfonos. Y si encontraba alguna anomalía, entonces le informaba a Don Joaquín y los dos sabían qué hacer.

—¿Qué quiere decir con anomalías?

—Bueno, Joaquín estaba realmente interesado en lo que la gente estaba diciendo de él. Si no era nada que le concerniera, entonces realmente no le importaba.

—Ahora, ¿sabe si el acusado alguna vez envió mensajes a las personas que estaban siendo interceptadas por el sistema?

—Por supuesto.

—Ahora, ¿con qué frecuencia vio al acusado usando este sistema de intercepción?

—Era un sistema. Fue constante.

—Y con el tiempo, ¿aprendió cómo funcionaba este sistema personalmente?

—Bueno, de hecho, al principio hice ese trabajo, pero es un trabajo que requiere que estés al pendiente durante 24 horas y no me gustó.

—Entonces, cuando dice que hizo ese trabajo, ¿quiere decir que monitoreo el sistema inicialmente?

—Sí.

—Hasta donde usted sabe, ¿podría el mensaje del acusado a sus esposas, por ejemplo, ¿también ser interceptado?

—Por supuesto. Sí, genera inmediatamente un correo electrónico que llega a su computadora, ya sea un mensaje de texto o mensaje de voz.

—Ahora, mientras está monitoreando el sistema, ¿supo a cuál de las esposas del acusado estaba monitoreando?

—Algunas de ellas, sí.

—¿Cuáles fueron las que conocía?

—A su esposa, Emma. Una mujer que era profesora, amiga suya.

—¿Alguna otra?

—Varias otros cuyos nombres no recuerdo.

—Ahora, ¿qué socios comerciales supervisó el acusado con el sistema?

—Al jefe de seguridad, Doc.

—¿Alguna vez observó al acusado escribir algo en esta computadora que mencionó?

—Sí, ciertamente.

—¿Qué, si acaso, observó acerca de cómo el acusado escribía cosas?

—Tiene algunos errores ortográficos.

—¿De qué tipo?

—Escribe largos textos.

—¿Qué tipos de errores ortográficos?

—Como mezclar Y con I. Donde hay una H en la a mitad de la palabra, no lo pondrá. A veces repite la E. Hay varios otros. No los recuerdo en este momento.

—¿Cuándo fue la última vez que habló con Cristian?

—En 2012.

—¿Llegó un momento en que su relación con Cristian cambió?

—Sí.

—¿Qué pasó para cambiar su relación con él?

—Joaquín me dijo que Cristian había sido el que había dado a mi hermano a los estadounidenses para que lo arrestaran.

—¿Cuál hermano?

—Mi hermano, Jorge Milton.

—¿Qué le dijo el acusado sobre Cristian dando a su hermano Jorge?

—Que él era quien lo entregó y que nosotros deberíamos buscarlo para matarlo.

—¿Qué le dijo?

—Empecé a buscarlo.

—¿Informó a alguien de su familia sobre la cooperación de Cristian?

—Lo hice.

—¿A quién le avisó?

—Pude localizar a mi madre y a través de ella le envié un mensaje al respecto a mi hermano, Jorge.

—¿Por qué modo de comunicación contactó a su madre sobre esto?

—A través de mi amiga Andrea. Tenía una línea de tres vías con ella, y le pasé el mensaje.

—Cuando dice que tuvo una línea de tres vías con ella, ¿qué tipo de dispositivo era? ¿Fue en voz? ¿Fue en texto?

—Blackberry.

—Voy a mostrarle lo que está en evidencia como Prueba Gubernamental 604H-7T. ¿Quiénes son los participantes, qué estamos viendo aquí? Puede mirar en la pantalla.

—Sí, es el mensaje con Andrea, mi secretaria y yo.

—Sólo les voy a mostrar la primera página de esta prueba para identificación. ¿Cuál es la fecha en esta página?

—7 de enero de 2013.

—Y volviendo al mensaje en evidencia, ¿quién es el participante de Blackberry Netiry?

—Mi secretaria, Andrea.

—¿Y quién es Kapaleha?

—Kapaleha soy yo.

—Ahora, quiero dirigir su atención a la línea 7 donde Andrea dice, los dejo a los dos. ¿Quiénes son los dos a los que ella se refiere?

—Ella se refiere al hecho de que me va a dejar en contacto con mi madre.

—De acuerdo.

—Ahora, Sr. Cifuentes, quiero dirigir su atención a la segunda página del mensaje en el párrafo 16, donde dice, Sí mamá, entiendo.

—Sí.

—¿Puede leer ese párrafo en voz alta, por favor?

—Sí, mamá, lo entiendo. Especialmente en esta época del año, como siempre me has dicho, antes y después. No hay nada en el antes… que se se pueda hacer.

—Ahora, para aclarar, ¿está en una conversación con su madre en este punto?

—Eso es correcto.

—Ahora, dirijo su atención al párrafo 18 donde usted dice: Eso está bien. Envíale mis saludos y dile que Cristian fue quien hizo sonar el silbato. ¿Qué está diciendo aquí?

—Le digo que envíe mis saludos a mi hermano Jorge, y que le diga que fue Cristian quien lo entregó.

—Y un poco más abajo en la página del párrafo 21, donde dice: El tipo de la comunicación fue él quien hizo la jugarreta. ¿A qué se refiere eso?

—Me refiero al hecho de que Cristian fue quien entregó, quien hizo la mala acción de entregar a mi hermano.

—Ahora mencionó a alguien llamado Andrea Vélez. ¿Quién es Andrea Vélez?

—Andrea Vélez fue mi secretaria y mi amiga.

—¿Y qué tipo de cosas hizo Andrea Vélez Fernández para usted?

—Recibir dinero para entregar a otras personas, refiriéndose al dinero de las drogas. Ella también me ayudó con la compra de sistemas de comunicaciones. Y ella me ayudaba con citas del trabajo para personas que querían trabajar con el Sr. Joaquín Guzmán.

—¿Qué métodos usaba para comunicarse con Andrea Fernández Vélez?

—Tenía Blackberries y iPhones encriptados, los que Cristian activó por mí.

—Ahora, usted testificó que el acusado le sugirió que encontrara y matara a Cristian en represalia por cooperar.

—Eso es correcto.

—¿Qué hizo para tratar de encontrar y matar a Cristian?

—Sí, a través de mi amiga Andrea, comencé a buscarlo.

—¿Cómo le comunicó esa solicitud a Andrea?

—A través de la Blackberry.

—Quiero mostrarle lo que está en evidencia como Prueba Gubernamental 6604H-9T. Dirigiendo su atención a la fecha de este mensaje. ¿Cuál es la fecha?

—7 de enero de 2013.

—¿Es en la misma fecha en que informó a su madre de que Cristian estaba cooperando?

—Eso es correcto.

—Ahora, dirigiendo su atención a la siguiente página del mensaje, ¿quiénes son los participantes en este mensaje?

—Andrea y yo.

—Y para ser claros, ¿quién está usando el nombre de usuario Netiry?

—Andrea.

—¿Y Horus?

—Ese soy yo.

—Ahora, dirigiendo su atención a los párrafos 5 y 6 del mensaje, ¿puede leer lo que le está diciendo ahí a Andrea?

—A ¿Cuál es el número, por favor?

—¿Cinco y seis?

—Envía a alguien para allá mañana y ve si ven a Cristian, entre otros.

—¿Qué le estás pidiendo a Andrea que haga allí?

—Rastrear a Cristian.

—Ahora, dirijo su atención al párrafo 7. ¿Qué le responde Andrea?

—¿En el siete?

—Sí.

—¿Andrea? Puede que tengan que preguntar por él. No lo conozco. Él es Cristian ¿qué? Refiriéndose a cuál es su apellido. Puede que lo busque en Google.

—¿Qué entiende que Andrea dice aquí?

—Bueno, Andrea no lo conoce. Ella no sabe su apellido y va a comenzar a buscarlo en Google.

—Ahora, dirigiendo su atención a los párrafos 18 y 20 del mensaje de texto, donde Andrea dice: Dame su apellido. Debe tener Facebook. Y luego, ¿cómo responde en el párrafo 20?

—No sé su apellido.

—¿Qué están discutiendo ustedes dos aquí?

—Sobre buscar a Cristian y no sabemos su apellido.

—En el párrafo 23 donde Andrea dice: O pregúntale a Gordito. ¿A quién se refiere ella aquí?

—Gordito Adrián, el compañero de trabajo de Cristian en Culiacán.

—¿Alguna vez tuvo éxito en encontrar a Cristian?

—No

—¿Sabe si Cristian fue asesinado?

—No.