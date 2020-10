“No me pueden matar dos veces", el periodista Javier Valdez "revive" y envía mensaje a AMLO

Con su inconfundible sombrero panamá, volvemos a ver al periodista Javier Valdez en un video para exigir que sea esclarecido su asesinato a las afueras del semanario Ríodoce, hace ya tres años y medio.

“Presidente Andrés Manuel López Obrador, soy Javier Valdez, periodista y escritor. El 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué. Pero aquí estoy, como me ve, hablándole”, dice en el inicio de su mensaje que dura un minuto y 39 segundos.

“Revivir” a Javier Valdez surge de “Seguimos Hablando”, una iniciativa de Propuesta Cívica que nació en 2019 para para visibilizar la crisis en la que se encuentra la libertad de expresión en México y la espiral de violencia que se recrudece contra periodistas, así como de la viuda del periodista, Griselda Triana.

Así, con la ayuda de un software desarrollado en Rusia llamado deepfake, se logró recrear en video a Valdez, quien “regresa de la muerte” para exigir a López Obrador y gobernadores un alto a la violencia contra la prensa y exista justicia para su crimen y el de cientos de periodistas asesinados y desaparecidos.

"Yo no tengo miedo, señor Presidente, porque no me pueden matar dos veces, por eso vengo a hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados, desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo ético de investigación que desnudaron las entrañas del poder corrupto y el crimen organizado en México, que es producto de la indiferencia, por no decir complicidad de varios gobernadores y funcionarios estatales y federales", manifiesta Valdez.

Y continua: "No vengo aquí a pedirle un favor, señor Presidente, vengo a exigirle que cumpla con su obligación, hasta que mi crimen y los de mis compañeras y compañeros no estén aclarados, ni nosotros ni nuestras familias tendremos paz".

Además, cuestiona a López Obrador si su "gobierno transformador" tendrá "la voluntad política para esclarecer estos crímenes y castigar a los verdaderos responsables".

Finalmente, Javier Valdez se despide con un firme mensaje: "Aunque quieran callarnos, seguimos hablando".

En 2019, la iniciativa Seguimos Hablando junto con el apoyo de familiares y amigos, reactivaron las cuentas de Twitter de los periodistas Miroslava Breach, José Armando "El Choco" Rodríguez, Moisés Sánchez y Javier Valdez para que pudieran continuar publicando lo que investigaban al momento de sus crímenes.

En el marco de la 76 Asamblea General, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió un aumento de la mala relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con los medios de comunicación, sobre todo los impresos.

“El mandatario mexicano dedica buena parte de sus conferencias de prensa de la mañana a quejarse de la cobertura que dan los periódicos a sus eventos y a las críticas de los columnistas, que, argumenta, son injustamente mayoritarias”, se lee en el informe de la SIP para México correspondiente a 2020.

La SIP subraya que el primer mandatario continúa estigmatizando a los medios, periodistas y columnistas críticos a su gestión. Asimismo, precisa que lo hace prácticamente cada mañana cuando ofrece su conferencia de prensa. Cada vez que aborda el tema de los periodistas remata diciendo que "pese a portarse mal", él no va a censurar a los medios o a influir en sus líneas editoriales.

Por otro lado, denuncia que en México persiste la violencia contra los periodistas, cobrando la vida de seis, incluidos dos casos en que tenían medidas de protección. Apuntó que la organización Artículo 19 registró 96 amenazas, 40 de muerte; 91 casos de intimidaciones y acoso, y 47 ataques físicos.