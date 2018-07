Abogado de El Chapo pide a Trump que haga algo para que liberen al capo

Eduardo Balarezo, abogado de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hiciera algo para que liberen al exlíder del cártel de Sinaloa.

"Una total desgracia que EU no haya liberado al respetado campesino mexicano El Chapo. Él ha sido tomado como rehén por mucho tiempo. Trump debería de hacer algo para liberar a este maravilloso cristiano, esposo y padre. Él no ha hecho nada malo y su familia lo necesita", dijo Balarezo en un tuit.

A total disgrace that the US won’t release respected Mexican farmer “el Chapo” Guzmán, from prison. He has been held hostage far too long. @realDonaldTrump should do something to free this wonderful Christian husband & father. He has done nothing wrong, and his family needs him! https://t.co/vUWix4NhN0 — BALAREZO LAW (@balarezolaw) 19 de julio de 2018

Cabe resaltar que Balarezo utilizó las mismas palabras que Trump uso para pedir al gobierno de Turquía que liberaran al pastor Andrew Brunson, quien es acusado de terrorismo y de estar involucrado en un intento del golpe de Estado en 2016.

Aplazan el juicio de El Chapo

Hace unos días la Corte de Nueva York aplazó dos meses el inicio del juicio por narcotráfico contra el mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, previsto para comenzar inicialmente el próximo 5 de septiembre, decisión con la que el alegado capo está "muy decepcionado".

El pasado 7 de julio la defensa de Guzmán solicitó al tribunal federal en el distrito de Brooklyn que se aplazara el juicio cinco meses "debido a la producción reciente de la fiscalía de más de 117 mil grabaciones y miles de páginas más que se deben revisar para estar listos" para ese proceso.

"Con el juicio programado para empezar el 5 de septiembre, esto es imposible", argumentó en la petición al tribunal su abogado Eduardo Balarezo, que reclama el derecho de su cliente a tener "un juicio justo".

Sin embargo el juez Brian Cogan, que preside el proceso contra el llamado capo del Cártel de Sinaloa, contra quien pesan 17 cargos en los que se alega creó un imperio de tráfico de drogas, dio a conocer su decisión, pero sólo aceptó aplazar el juicio por 60 días, informó el tribunal federal en un comunicado.

Cogan basó su decisión en la "voluminosa" evidencia que la fiscalía ha producido pero a su vez rechazó otro pedido de la defensa para que la fiscalía descarte usar durante el juicio cualquier evidencia producida después del 26 de julio de este año.

Tras darse a conocer el dictamen del magistrado, Balarezo señaló que Guzmán está "muy decepcionado" de que el proceso judicial en su contra se aplace sólo dos meses.

Con información de EFE