Aplazan audiencia del general León Trauwitz, ligado a huachicoleo

En el reclusorio Sur, la audiencia en contra del general del Ejército mexicano, Eduardo León Trauwitz y de al menos 20 militares más por el delito de robo de combustible, se tuvo que aplazar para el 17 de mayo.

Ello debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no proporcionó copia de los 16 tomos de la carpeta de investigación contra los militares señalados por haber cometido un delito, del cual hasta el momento no se les ha dado a conocer.

Al reclusorio preventivo Sur, acudió el general Eduardo León Trauwitz, ex jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, acompañado de sus abogados Roberto García y Guillermo Barradas, así como los abogados de 20 militares más, quienes son acusados por el gobierno federal de negligencia en el servicio al permitir la sustracción ilegal de hidrocarburos de ductos de Pemex.

Tras varias horas de audiencia, la juez Angélica Lucio Rosales pospuso la audiencia, y pidió a los fiscales de la FGR no volver actuar de esa manera, pues no tuvieron acceso a las carpetas de investigación.

En la judicialización del caso, la Fiscalía busca que el general y al menos 20 militares más que en el sexenio pasado tenían a su cargo la vigilancia de los ductos de Pemex, sean enjuiciados por el delito de robo de combustible.

El mando militar, quien es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, por su desempeñó como jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex en el sexenio pasado, había buscado amparos que le fueron negados, por lo que tuvo que regresar de Panamá, país al que estaba de comisión para enfrentar los cargos.

En la audiencia, el Ministerio Público de la Federación aportará datos de prueba para que los imputados sean vinculados a proceso en la causa penal 83/2019 derivada de la presunción de violaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburos.

Fue al filo de las 12:00 horas del día, el general Eduardo León llegó a los juzgados del Reclusorio Sur, donde evitó los cuestionamientos de la prensa, ya que podría ser el primer militar de alto rango en enfrentar un juicio por robo de combustible.

Al termino de la audiencia, León Trauwitz dijo desconocer el delito que le imputan, y aseguró que ha vivido meses de angustia desde que fue señalado como presunto responsable del delito de robo de combustible.

En entrevista, el mando militar dijo que sus cuentas siguen congeladas y que, por ello, la Secretaría de la Defensa Nacional le tiene que pagar en efectivo. “Afortunadamente me está pagando en efectivo la Secretaría de la Defensa Nacional. No me pueden depositar en mis cuentas, pero me pagan en efectivo”.

Por otra parte dijo desconocer si estas acusaciones en su contra tienen trasfondo político y que espera que no sea así, “vamos a esperar”.

En la audiencia, la juez ordenó a la FGR que en un plazo de cinco días hábiles proporcione copia de cada uno de los tomos a los imputados que faltan por conocer la investigación en su contra, y abrir una indagación por la filtración de datos personales de cada uno de los militares que fueron dados a conocer en febrero a los medios de comunicación.