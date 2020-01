EU ya confirmó extradición de César Duarte: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer durante conferencia de prensa, que la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ya fue confirmada por el gobierno de Estados Unidos.

López Obrador reveló que si bien ya tiene conocimiento sobre la extradición, desconocen el paradero del exfuncionario.

“Ya se resolvió esto y hay respuesta afirmativa del gobierno de Estados Unidos, afirmando que procede la extradición, no sabemos cuándo pero ya”.

Señaló que si no se había avanzado en el caso era porque "no estaba bien fundamentado o planteado, no por el Gobierno de Chihuahua, sino por la anterior procuraduría".

Cabe recordar que en mayo del 2019 se dio a conocer que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales colaboró con la Secretaría de Relaciones Exteriores para armar la solicitud de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

“Estamos colaborando con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los trámites necesarios para completar la petición de extradición y también estamos con el gobierno de Chihuahua para proporcionar documentos importantes que estaban aquí y son necesarios para continuar las gestiones”, dijo el fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti.

El exgobernador de Chihuahua enfrenta acusaciones de un presunto de desvió de recursos públicos por más de 14 millones de pesos a las campañas de los candidatos del PRI, por lo que el Gobierno de Chihuahua quiere su extradición para que enfrente cargos.

