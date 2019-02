CNDH pide proteger a activistas tras asesinato de Samir Flores

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México instó este miércoles a las autoridades a investigar el asesinato de Samir Flores, defensor del medioambiente en el céntrico estado de Morelos, y garantizar la protección a su familia y al resto de activistas.

El organismo solicitó en un comunicado que se garanticen "medidas cautelares para salvaguardar sus vidas e integridad personal" a los familiares de Flores, además de evitar "hechos de similar naturaleza".



Empleados de la CNDH se encuentran ya en el estado de Morelos con la intención de dar asesoría jurídica, apoyo y asistencia psicológica a los familiares del defensor, así como para recabar información sobre el caso para conocer "probables violaciones a sus derechos fundamentales".

Paralelamente, pidió extender todas las medidas mencionadas al resto de defensores y aseguró que se dará seguimiento al cumplimiento de las solicitudes emitidas.



Un grupo armado asesinó a Flores, opositor a una obra apoyada por el Gobierno federal en el municipio de Temoac, Morelos, informaron este miércoles las autoridades de México.



Según medios locales, el asesinato tuvo lugar sobre las 06.00 hora local (12.00 GMT) cuando un vehículo con varias personas armadas disparó al activista cuando salía de su domicilio.



Flores, que también trabajaba en una radio comunitaria, se oponía al Proyecto Integral Morelos de una central termoeléctrica de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gasoducto que lo alimenta en Huexca, proyecto Morelos, que respalda el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Estas instalaciones ya estaban construidas pero paralizadas por quejas de habitantes de la región.

Para desencallar el tema, López Obrador anunció una consulta ciudadana el 23 y 24 de febrero para evaluar el futuro de la obra de más de 1.000 millones de dólares.



"La consulta la tenemos que continuar porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea, ya se informó. La gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla porque no sabemos también con qué intención se cometió el crimen", puntualizó el mandatario.



Afirmó que se investigará el asesinato, y no descartó la posibilidad de que este suceso buscara entorpecer la realización de la consulta sobre la termoeléctrica.



De acuerdo con datos de organismos sociales, desde el 2006, en México han sido asesinados más de 40 defensores de derechos humanos. EFE