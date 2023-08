Embajada de India exige capturar a asesinos de hombre de origen indio en Viaducto

La embajada de India en México urgió a las autoridades locales detener a los presuntos responsables del asesinato de un hombre, de origen indio, ayer en Viaducto Miguel Alemán, alcaldía Cuauhtémoc.

En un mensaje en redes sociales, la embajada lamentó el crimen e informó que brinda apoyo a la familia de la víctima.

“La embajada y la Asociación India en México están en contacto con su familia (de la víctima) y brindando todo su apoyo. Demandamos a las autoridades mexicanas aprehender a los culpables lo más pronto posible”, publicó en un tuit.

Esta mañana la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una tarjeta informativa en la que informó sobre la integración de una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso por arma de fuego.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó ayer que varios sujetos a bordo de dos motocicletas interceptaron en Viaducto a la víctima quien conducía un auto en el que viajaba junto con otro hombre.

In an extremely regrettable & heart-wrenching incident,an Indian national living in México has been tragically shot dead. Embassy & @IndianAssoMex are in touch with his family & extending all support. We're demanding Mexican authorities to apprehend the culprits at the soonest. pic.twitter.com/VpLaDHwTEA — India in México (@IndEmbMexico) August 19, 2023

Los presuntos criminales dispararon y robaron 10 mil pesos al piloto del vehículo. El hombre perdió la vida ahí, mientras que su acompañante salió ileso y pidió auxilio.

“Al lugar se presentaron los uniformados para corroborar los hechos, así como paramédicos, quienes, tras revisar a la víctima, informaron que no presentaba signos vitales”, informó la Fiscalía local.

Además, la Fiscalía informó que se comunicó con la Embajada de India en México para solicitar asistencia consular e intervención de un perito traductor.

Los primeros reportes indicaron que minutos antes las víctimas habían acudido a una casa de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.