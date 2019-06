Emilio Lozoya cumple amenaza y no se presenta a firmar ante juzgado

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, no se presentó a firmar ante el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por lo que no cumplió con uno de los requisitos que le impuso para que surta efecto la suspensión definitiva que le concedió el 4 de junio contra la orden de aprehensión girada en su contra por presuntas operaciones con recursos de origen ilícito.

Al vencerse el plazo que tenía para ponerse a disposición del juez que libró la orden de aprehensión en su contra, por el presunto delito de operaciones con recursos de origen ilícito, Lozoya continúa prófugo de la justicia ya que desde el 29 de mayo es buscado en más de 190 países por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), quien emitió una ficha roja para su captura a petición FGR.

"Me van a vincular a proceso"

El pasado lunes, el propio Lozoya a través de una carta informó que no se presentaría ante el juzgado de control con sede en el Reclusorio Norte, al no existir condiciones ni garantías legales para acudir, ya que es claro que si lo hago me van a vincular a proceso, y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa no lo amerita.

Justicia Congela juez detención de Emilio Lozoya

No obstante, el ex secretario de Estado se dijo dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados durante su gestión al frente de la paraestatal.

Luego de que un juez le otorgó la suspensión para que no pueda ser detenido, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que dicha suspensión obliga a Lozoya a comparecer y ponerse a disposición del juez federal en un lapso de tres días a disposición de dicha autoridad judicial que emitió la orden de aprehensión las veces que sea citado o requerido

Y presentarse personal y de manera periódica los lunes ante el juzgado de amparo para firmar en el Sistema de Control Biométrico para justificar su asistencia, además de pagar una garantía por 500 mil pesos, para el cumplimiento de las obligaciones que se le han establecido.