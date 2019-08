Emite la CNDH recomendación a Sedena y FGR

Por violaciones graves a los derechos humanos a la vida, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), demandó a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Fiscalía General de la República, llevar a cabo la reparación del daño de las seis víctimas que fallecieron debido al uso excesivo de la fuerza de elementos de las fuerzas armadas en un presunto enfrentamiento.

El organismo emitió una Recomendación a los titulares de la Sedena y a FGR, Luis Cresencio Sandoval González y Alejandro Gertz Manero, respectivamente, por los hechos ocurridos el 30 de octubre de 2014, en el municipio de Luvianos, Estado de México, donde tras un operativo fallecieron seis personas.

La CNDH cuestionó la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza letal de elementos militares, adscritos al 102/o. Batallón de Infantería de la Sedena, en donde se observó que las pruebas de química forense realizadas por la FGR a las seis armas que se encontraron próximas a las víctimas, determinaron que no fueron disparadas.

La CNDH también apunta que los elementos militares no acreditaron que el empleo de la fuerza haya sido diferenciado y gradual para evitar daños excesivos a las víctimas, quienes fallecieron a causa de heridas mortales en órganos vitales e incluso algunas fueron por la espalda y no se encontraban frente a frente, “lo que no corresponde con el supuesto enfrentamiento”, indicó la CNDH en su análisis.

Denunció que el agente del Ministerio Público del Fuero Común omitió ejercer sus funciones de investigar, a pesar de haber acudido al operativo, para evitar el deterioro o contaminación de los indicios.