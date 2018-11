Este es el juicio secreto para El Chapo

En torno a El Chapo Guzmán, se siguen dos juicios, uno público y otro secreto, bajo control en el que se procesa al gobierno de México. Al juez Brian M. Cogan, que lleva el juicio, se le ha encomendado que mantenga el primero en curso contra el presunto capo mexicano y el otro privado.

Foto: Reuters

Así sucedió cuando el juez se reunió en privado con la fiscalía y la defensa de Guzmán para discutir si se debía permitir al Rey Zambada declarar que su hermano El Mayo le había ordenado sobornar al presidente "ahora en funciones" de México. Aunque la conversación fue privada, reporteros de la fuente de The New York Times, tuvieron acceso a una transcripción y se corrió la voz de que un testigo acusaría a un presidente mexicano de aceptar sobornos. Después, el mismo juez recibió un memo que limitó interrogar a Zambada para no lastimar a terceros.

El juez Cogan nunca identificó a esos "individuos y entidades", y debido a que selló la transcripción, el gobierno y la defensa no pudieron discutirlos.