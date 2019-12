Insultan y agreden a reportero de Tv Azteca tras evento de AMLO

Tras concluir el evento de Andrés Manuel López Obrador por su primer año de gobierno, el reportero de Tv Azteca, Irving Pineda, fue agredido e insultado por un grupo de personas en inmediaciones del Zócalo capitalino.

La agresión ocurrió en la calle 16 de Septiembre del Centro Histórico, minutos después de que Obrador concluyera su mensaje.

Cultura Territorio amigo | De periodismo y periodistas

De acuerdo a videos que circulan en redes sociales, un grupo de personas rodearon al reportero, y en medio de empujones le lanzaron insultos como "chayotero" y "quiere llorar".

Según algunos testimonios, a unos cuantos metros se encontraban elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), pero se mostraron indiferentes ante la agresión contra Irving Pineda.

A través de su cuenta en Twitter, Irving Pineda señaló que “hay quienes aprovechan la libertad para insultar y denostar sin pruebas y hay quienes las usamos para debatir, preguntar e informar”.

Agregó que "una cosa es debatir y otra cosa es insultar".

Hace unos minutos acaban de agredir verbalmente y a empujones al compañero periodista @IrvingPineda por el simple hecho de hacer su trabajo, tras el evento de @lopezobrador_ en el Zócalo. La @SSP_CDMX estaba a unos pasos y no hicieron nada. pic.twitter.com/WuGrF1Fqj7 — Ilse Aguilar (@Ilse_Asecas) December 1, 2019

Minutos más tarde, Pineda señaló en un enlace con ADN 40 que "fue una tarde complicada (...) cuando me estaba alistando para realizar un enlace y una señora me empezó a insultar llamándome ¡chayotero! y de repente más y más personas”.

Acusó que se trata de presuntos integrantes de la Red AMLO y presuntos militante de Morena de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Nada justifica la agresión al colega @IrvingPineda, víctima de la intolerancia. pic.twitter.com/fLtd3Nt2ei — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) December 2, 2019

Aseguró que ningún partido político le paga para desacreditar al gobierno de López Obrador, como afirmaron esas personas.

El comunicador señaló que intentó abrir un diálogo y estaba dispuesto a escuchar las quejas y reclamos, porque "entiendo que estamos en un país con libertad y que pueden reclamar cualquier tipo de cobertura", dijo.

Irving Pineda aseguró que los periodistas "no somos amigos ni enemigos del Gobierno, sino, nos dedicamos a cuestionar a las autoridades, no soy ningún militante de ningún partido, estas agresiones se suman a las amenazas que he sufrido en redes sociales desde inicios de octubre y que hoy se materializaron".

Nuestro compañero @IrvingPineda, reportero de @AztecaNoticias, narra cómo fue agredido mientras cubría el mensaje del presidente #AMLO. En #adn40 rechazamos cualquier tipo de violencia hacia los comunicadores. #DeIdayVuelta con @AlejandroBrofft | https://t.co/aTkQJpFqLg pic.twitter.com/1Qwn3zHzZb — adn40 (@adn40) December 2, 2019





Te recomendamos ⬇