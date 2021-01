Investigación sobre Ayotzinapa está abierta: AMLO

Tras ser cuestionado sobre si existen indagatorias contra el general Salvador Cienfuegos por el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la investigación está abierta y se busca romper el "pacto de silencio" sobre la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador puntualizó que existe el compromiso desde su gobierno para conocer la verdad sobre lo acontecido la noche del 26 de septiembre de 2014 y castigar a todos los involucrados.

"La investigación está abierta en el caso Ayotzinapa, estamos trabajando en colaboración y hay el compromiso de conocer la verdad, mi que realmente sucedió y dar con los jóvenes, encontrarlos y castigar a los responsables.

"Hay 80 detenidos y hay órdenes de aprehensión que esperemos nos lleve pronto a romper el llamado pacto del silencio, estamos ofreciendo garantías a quienes están detenidos para que nos ayuden. Nosotros no vamos a descansar hasta no llegar a la verdad sobre este caso", afirmó.

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que a raíz de la detención del general Cienfuegos, se decidió reformar la ley que regula la actuación de las agencias de seguridad extranjeras en el país, acción que despertó críticas desde Estados Unidos.

"A raíz de esto se decidió hacer una reforma a la ley de seguridad nacional para ordenar todo lo relacionado con la cooperación, no sólo con el gobierno de Estados Unidos si no con todos los gobiernos del mundo. Se tiene que fijar las reglas, no es como antes que entraban y salían del país", detalló el tabasqueño.