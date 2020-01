Juez deja preso a Javier Duarte por temor a que se fugue

Tras ocho horas de audiencia, el Juez Juan Carlos Ramírez Benítez determinó que Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, permanecerá en presión por lo que se desecharon las pruebas presentadas por su defensa en las que se pedían el cambio de sentencia a prisión domiciliaria o en su caso libertad condicionada.

El Juez valoró todos los elementos presentados y determinó que Duarte de Ochoa cuenta aún con personas que le pueden ayudar a evadirse de la justicia, ya que el imputado reveló que cuenta con un contrato de arrendamiento de un departamento cuya renta es de 25 mil pesos, por el que pagó un depósito por adelantado de seis meses.

Tras el fallo, el abogado Pablo Campuzano indicó que presentarán un amparo indirecto en los próximos 15 días o en su defecto un recurso de apelación en los próximos tres.

En la audiencia que se efectuó en el Reclusorio Norte, Duarte de Ochoa argumentó en su defensa que pidió licencia al cargo en el 2016 como gobernador de Veracruz como parte de lealtad e institucionalidad política, ya que, a su decir, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le indicaron que pidiera la licencia y se ocultara de la vida pública.

Además, detalló que como parte del acuerdo, Osorio Chong le pidió que debía huir, ponerse a resguardo y permanecer oculto.

En la audiencia, el exgobernador veracruzano dio cuenta, además, de que una vez que se ocultó en Guatemala, se efectuó un encuentro entre su defensa e integrantes de la Secretaria de Gobernación, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en la que acordaron que su retorno a México se haría mediante un procedimiento de extradición.

Además, en la reseña, Javier Duarte dejó claro que como parte de los acuerdos era que su esposa, Karime Macías y sus hijos saldrían del país y que no habría persecución en contra de ella.

También se había acordado un traspaso de poder en Veracruz de manera tersa, por lo que si se escondió fue porque era parte de la estrategia de defensa y por las instrucciones que siguió.

Al término de la audiencia, el defensor Pablo Campuzano acotó que “no le asiste la razón al juez, por lo que aún continuará el proceso para que su defendido pueda dejar la prisión”. “Por el momento, Javier Duarte quedará bajo la medida de prisión preventiva hasta en tanto se decida la apelación o los medios que usemos para impugnar esta determinación del juez”, dijo.

Sobre el departamento que Duarte renta, Campuzano afirmó que esto deja claro que su defendió no cuenta con bienes para ser prófugo y dijo: “a lo mejor quieren que viva en la calle, por lo que no entiendo cuál sea el criterio pero no es un monto muy grande”.

Agregó que los familiares de Javier Duarte han trabajado toda su vida y tienen sus medios que no tienen nada que ver con las imputaciones contra el exgobernador.

Insistió en que al final la justicia está prevaleciendo por lo que existe un cambio de circunstancias derivado de los datos y de las pruebas que se desahogaron en la audiencia y que cambian las razones por las que se dictó esta medida de prisión preventiva.