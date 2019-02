Hermana de Luis Donaldo Colosio exige justicia en el caso

En el 69 aniversario del natalicio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, su hermana Laura Elena exige justicia en su caso.

Durante un evento conmemorativo que realizó la Fundación Colosio en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora, Laura Elena recordó los valores de su hermano y su motivación para impulsar a la sociedad.

También declaró que en esta fecha se recuerda el dolor del atentado, por lo cual espera que a través de estos homenajes se continúe pidiendo justicia.

"No soy política, no me voy a involucrar más, hablo como una hermana que seguimos sintiendo ese dolor, la paz esta con nosotros en nuestros corazones, pero seguimos sintiendo el dolor de la injusticia", expresó.

En el evento, el presidente del PRI en Sonora, Ernesto de Lucas Hopkins, así como el presidente de la Fundación Colosio en Sonora, Bulmaro Pacheco y otros integrantes hicieron una guardia de honor en el monumento de Luis Donaldo Colosio que se encuentra en el interior del Partido.

Este domingo nos encontramos en el @Cdeprisonora en un homenaje por el Natalicio LXIX de Luis Donaldo Colosio pic.twitter.com/NLtaqZfGa4 — CDE PRI Sonora (@CDEPRISonora) 10 de febrero de 2019