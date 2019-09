Le voy a poner nombre a quien desató campaña de desprestigio en mi contra: Bartlett

Las acusaciones sobre las presuntas omisiones en la declaración 3 de 3 del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, son producto de una campaña mediática, para impedir que combata el desvío de 250 mil millones de pesos en la paraestatal.

El titular de la CFE acusó que a los antiguos proveedores pretenden manchar su imagen y la de su familia, para evitar que combata la corrupción en las compras gubernamentales.

“¿A quién beneficia el crimen, a quién beneficia el que yo sea acusado y tratado de quitar prestigio y autoridad moral, a quién beneficia…? Pudiera ser que no quieren que se controlen los 250 mil millones que se roban al año por instrucciones del presidente, que vamos a controlar y que tengo resistencia”, reclamó al salir de Palacio Nacional.

El Consejo de Administración de la CFE construye un sistema de inteligencia, para transparentar y controlar las compras públicas en la dependencia federal.

Advirtió “le voy a poner nombre” a quienes desataron la campaña de desprestigio, y el único riesgo que corren es que ya no se roben el dinero.

“Estamos ya con el Consejo de Administración, estamos estableciendo un sistema de inteligencia de compras, y que esos 250 mil millones que compra la CFE estén absolutamente transparentes y controlados”, adelantó.

Bartlett aseguró que no está obligado a declarar los inmuebles y empresas de Julia Abdala y de sus hijos, porque la primera no es su esposa ni su concubina, mientras que los segundos son mayores de edad.

Defendió que él no es inmoral. Tanto que no ha recibido ninguna acusación por corrupción como senador, gobernador ni secretario de Gobernación.

“No soy inmoral tampoco, eh. Yo presenté lo que tenía que presentar, no tenía que presentar los que no son dependientes de mí, no tengo esposa, esto es la ley, ni tengo concubina, para tener concubina es una mujer que dependa de mí. No tengo a nadie dependiente, mis hijos son grandes y han hecho un gran esfuerzo y los quieren manchar, pero no se puede. Cuando tiene uno la verdad de su lado, no puede”, aseveró.